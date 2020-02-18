網上逛博物館：大英博物館 x Google 互動時間軸導覽世界文物

參觀大英博物館不一定要飛到英國，安坐家中也可以飽覽世界文物，更附有圖文、聲音導讀，趣味盎然。

英國大英博物館（The British Museum）早年與Google藝術計劃（Google Cultural Institute）聯手製作的世界博物館（The Museum of the World），根據時間軸由公元前200萬年（2,000,000 BC）至公元2000年（AD 2000），以非洲、美洲、亞洲、歐洲及大洋洲五大洲為部分藏品分類，配合圖片、文字和聲音講解歷代的世界各地文物。

博物館提供Google地圖定位地區，例如在非洲可以看到法老王拉美西斯二世（Ramesses II）雕像、羅塞塔石碑（Rosetta Stone）及Gayer-Anderson Cat等；在亞洲可觀賞唐三彩陪葬品、釋迦牟尼靈鷲山說法圖，以及東晉畫家顧愷之的女史箴圖等，讓讀者進一步了解文物的歷史、文化和地理的關係。

世界博物館網站：britishmuseum.withgoogle.com

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