【雨水‧二十四節氣】中醫食譜：春筍排骨粥開胃健脾

竹筍、蘆筍開胃健脾，促進消化。註冊中醫鄧蕙盈教大家煮春筍排骨粥，健脾和胃。粥加入陳皮和薑，和中理氣，有助散寒及紓緩胃脹。中醫提醒，對筍過敏、皮膚容易發濕疹及風團（蕁麻疹）的人慎食。

春筍排骨粥 （3至4人分量）

材料：

白米（可摻糙米） 半碗

水 7碗

排骨 6両

竹筍 100克

蘆筍 100克

陳皮 1角

薑絲 適量

做法：

1. 米洗淨，加1碗水浸約1小時。薑適量切絲，備用。

2. 竹筍去皮去殻，用清水及薑絲煮15至20分鐘，撈起後，切成薄片，備用。

3. 排骨洗淨，切小塊，汆水備用。

4. 蘆筍削皮洗淨切粒。陳皮洗淨，用暖水浸泡3至5分鐘，刮瓤。

5. 米浸後毋須倒水，加入其餘食材（蘆筍除外）及6碗水，用大火煮沸後轉為中小火，煮1至1.5小時。

6. 視乎個人喜好調較粥稀稠程度，最後15分鐘加入蘆筍及適量鹽調味，盛起即可。

【小貼士】白米可摻糙米煮粥，粥不宜煮太長時間，因煮得愈久，升糖指數愈高；以珍珠米煮粥味道更佳。

文：黃詠賢 wywong@mingpao.com

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