常洗手令雙手變乾？消委會報告5款潤手霜不含可致敏香料

根據消委會去年的報告指出，有5款不含可能致敏香料成分的潤手霜，保濕效能達4分（5分為滿分）。（消費者委員會圖片／明報製圖）

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，不少人都勤加洗手及使用酒精搓手液。但洗手洗得多，雙手易變乾，記得塗潤手霜護理雙手。根據消委會2019年11月的報告，以下5款不含可能致敏的香料成分、保濕效能達4分（5分為滿分）的潤手霜，不妨參考一下。

5潤手霜不含可致敏香料成分

·BIODERMA - 柔潤護手霜（Ultra Repair Atoderm Hand Cream）

·EAU THERMALE Avène - 極致滋潤護手霜（Cold Cream Concentrated Hand Cream）

·YVES ROCHER - 山金車深層滋養潤手霜（Ultra Nourishing Hand Cream）

·Eucerin - 抗乾燥深度滋養手霜（UreaRepair Plus 5% Urea Hand Cream）

·EOS Evolution of Smooth - 潤手乳霜(蘭花香草)（Intensive Hand Lotion (Vanilla Orchid)）

資料來源：消委會第517期《選擇》月刊

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文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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