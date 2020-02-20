家居抗疫‧運動篇：伸展運動‧瑜伽‧活力操‧橡筋帶‧肌肉訓練 增強抵抗力【短片】
文章日期：2020年02月20日
新型冠狀病毒疫情持續，不少人減少外出以減低感染風險。留在家中都可以做運動Keep Fit，增強身體的抵抗力。以下綜合物理治療師、瑜伽導師、衛生署及醫院提供的運動教學及建議，大家可按個人喜好和能力，選擇適合的運動伸展鬆一鬆。
物理治療師伸展教學
‧5招塑身伸展改善痛症 - 嬰孩式伸展‧腰側拉伸‧下肢主肌伸展【短片】
瑜伽放鬆修身
‧3招瑜伽助好眠 放鬆全身消腳腫 - 左右鼻孔交替呼吸法‧仰臥蝴蝶式‧靠牆抬腿式【短片】
‧Coffee教瑜伽：林芊妤教「斬腩」 展示完美腹肌【短片】
‧3招收緊Pat Pat 告別「豪華臀」- 後仰板式‧蝗蟲式‧弓式【短片】
‧瑜伽瘦腿3招 趕走象腿 - 武士二式‧側三角伸展‧站立手抓大腳趾伸展【短片】
衛生署醫院專業示範
‧衛生署：運動鬆一鬆 十分鐘活力操——蹲蹆‧推肩提踭‧兩側跨步‧屈腿划船【短片】
‧廣華醫院：物理治療部教橡筋帶運動——增關節靈活度‧加強心肺功能【詳情】
‧那打素醫院：醫護教你塑身橡筋操——二頭肌‧三頭肌‧四頭肌‧推胸擴胸【短片】
‧衛生防護中心：鍛鍊肌肉保健康——改善肌肉力量及肌肉耐力【詳情】
註：較少運動者宜循序漸進，量力而為，如運動時感到不適，應即時停止，尋求專業人士或醫生的意見。
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