疫情致過度焦慮降低免疫力　社署教4個簡易動作助紓壓

圖4：將雙手手掌放在背脊的肌肉上，輕輕將身體靠後，感受雙手支撐着自己的背部。（社會福利署臨牀心理服務科「疫境抒情篇」小冊子截圖）

圖3：緩慢地轉動雙手手腕，留意慢慢鬆開手腕的感覺，然後鬆開雙手將手心向上，放鬆手指。（社會福利署臨牀心理服務科「疫境抒情篇」小冊子截圖）

圖2：將雙手輕輕放在肋骨兩側最低的地方，用數分鐘感受吸氣呼氣時雙手的移動，膊頭保持下沉放鬆。這方法可幫助大家深呼吸，穩定情緒。（社會福利署臨牀心理服務科「疫境抒情篇」小冊子截圖）

圖1：讓自己停下來，用雙手溫柔有力地慢慢按壓身體不同肌肉（約3秒），留意按摩時的感覺。（社會福利署臨牀心理服務科「疫境抒情篇」小冊子截圖）

新型冠狀病毒疫情持續，中大研究發現近九成港人認為自己會染武漢肺炎，更有98%認為一旦感染會出現嚴重徵狀，市民在疫情下出現嚴重焦慮。社會福利署指出，過分恐懼和擔心有可能降低免疫力，應嘗試紓壓放鬆。社署旗下臨牀心理服務科更推出「2020抗疫心理資源庫」，教大家4個簡易動作紓壓。

1. 讓自己停下來，用雙手溫柔有力地慢慢按壓身體不同肌肉（約3秒），留意按摩時的感覺。（圖1）

2. 將雙手輕輕放在肋骨兩側最低的地方，用數分鐘感受吸氣呼氣時雙手的移動，膊頭保持下沉放鬆。這方法可幫助大家深呼吸，穩定情緒。(圖2)

3. 緩慢地轉動雙手手腕，留意慢慢鬆開手腕的感覺，然後鬆開雙手將手心向上，放鬆手指。（圖3）如果坐下，只需將手掌向上，放在膝上或椅臂；如果站立，可將手掌向前轉動，放鬆肩膀、手臂和手。

4. 將雙手手掌放在背脊的肌肉上，輕輕將身體靠後，感受雙手支撐着自己的背部。（圖4）

社署網站亦有另外兩條影片包括全身放鬆法和頭部放鬆法，可按個人需要及時間放鬆全身及頭部。

資料來源：社會福利署臨牀心理服務科「疫境抒情篇」

【武漢肺炎】相關資訊：link.mingpao.com/62130.htm

‧家居抗疫‧運動篇：伸展運動‧瑜伽‧活力操‧橡筋帶‧肌肉訓練 增強抵抗力【短片】

‧【網上逛博物館】大英博物館 x Google 互動時間軸導覽世界文物

‧【網上賞花燈‧圖輯】2020台灣燈會 15米高「光之樹」閃耀台中

‧罐頭煮出美食！罐頭3食譜：車厘茄吞拿魚沙律‧糖醋麵伴雞翼‧番茄部隊鍋

‧【武漢肺炎‧一文睇晒】疫情互動地圖及家居檢疫大廈名單 附洗手‧戴口罩‧家居清潔防疫資訊

‧貪靚女士留意小習慣 束髮剪指甲減沾菌機會 醫生提醒戴手套不保證防菌

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm