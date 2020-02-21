女中醫x師奶靚湯食譜：猴頭菇響螺栗子湯 健脾補腎

中醫表示，猴頭菇性甘味平，有健脾益胃、滋補五臟之效；響螺頭滋陰潛陽，補益肝腎。（圖片由Bonnie Li提供）

猴頭菇健脾益胃，喜歡鑽研煲靚湯的師奶Bonnie Li推介猴頭菇響螺栗子湯。註冊中醫葉麗斌表示，猴頭菇響螺栗子湯有健脾補腎、滋陰補虛作用。

猴頭菇響螺栗子湯（2人分量）

材料：

猴頭菇 1個

響螺頭 2個（大）

生栗子 半磅（藥材店可購買）

紅蘿蔔 1條

豬腱 $90

蜜棗 2粒

陳皮 1角

薑 3片（汆水用）

葱 1小棵

燒酒 半湯匙

水 5碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2至3倍）

製法：

1. 猴頭菇浸約1小時至軟身，洗淨底部清理完黑點污垢，去蒂切件。

2. 洗淨陳皮，浸約1小時後刮瓤。

3. 紅蘿蔔洗淨後去皮，切件備用。

4. 栗子用熱水浸，去衣備用。

5. 豬腱洗淨後，汆水：煲滾水後放入豬腱，汆水約5分鐘，以凍水過冷河備用。

6. 螺頭以舊牙刷洗擦乾淨，去除螺頭上的黑色硬塊。

7. 在小湯煲煮水，水滾後放薑（去皮）、葱（洗淨切根，可打成小結）、燒酒、螺頭，大火汆水約5分鐘，然後以凍水過冷河，螺頭一開二備用。

8. 水滾後放入所有材料，再水滾後調細火，煲約2.5小時即成。

師奶Bonnie Li貼士：

‧急凍響螺頭比乾螺頭鮮甜嫩滑，但響螺頭煲湯後會縮水，故Bonnie選用大響螺頭。

‧若想更經濟實惠，可用瘦肉代替豬腱煲湯。

註冊中醫師葉麗斌貼士：

‧猴頭菇性甘味平，有健脾益胃、滋補五臟之效；響螺頭滋陰潛陽，補益肝腎；生栗子健脾補腎，是秋冬常見食材；紅蘿蔔健脾下氣。

‧如用「急凍響螺頭」要用薑片汆水。如用「響螺頭乾」要預先一晚浸開再汆水。

‧此湯有健脾補腎、滋陰補虛的作用，四季皆宜，而且性質平和，老少咸宜，也適合體質虛弱的人士。一星期可飲2次。感冒時不宜飲用，容易胃脹胃痛，肚脹人士不宜吃太多栗子，因較難消化、痛風人士不宜飲用響螺頭湯。

編輯：黃詠賢 wywong@mingpao.com

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