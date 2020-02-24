【君比逝世】那些年一起讀過的《叛逆歲月》 君比作品你看過幾多?

著名校園小說作家君比昨晚（23日）病逝，她的著作陪伴不少人成長。（資料圖片／明報製圖）

著名校園小說作家君比昨晚（23日）病逝，君比曾任中學教師多年，其個人著作以描寫青少年故事為主，陪伴不少人成長。君比於2007至2013年連續七年當選香港教育城「我最喜愛的作家」，其作品亦曾獲得多個獎項。以下精選部分君比得獎作品，你看過多少？

君比得獎作品逐個數

‧《叛逆歲月》：系列作品，2003至2014年發行，一共有25集，當中《叛逆歲月》兩度獲北區中學校長會推選為2003及04年「北區圖書節十本中文好書」，而《叛逆歲月》第4至7、12、14、17及22集都曾入選香港教育城「十本好讀」選舉。

‧《Miss，別煩我！》：1999年發行，曾入選第12屆（2000-2001年）「中學生好書龍虎榜」十大好書。

‧《掉進海裏的星星》：2000年發行，曾入選「香港中文文學雙年獎」推薦獎。

‧《馬克要飛》：2002年發行，「2003年度香港書展」名家推介。

·《當Miss愛上阿Sir》：2003年發行，曾入選香港教育城第1屆（2003年）「十本好讀」選舉。

·《四個10A的少年》：2003年發行，曾入選「新地開心閱讀獎勵計劃」十本好書。

·《你也聽見蝴蝶在說話嗎?》：2004年發行，曾入選第8屆（2003至2004年）「香港中文文學雙年獎」推薦獎。

·《總有一天我們會飛》：2004年發行，曾入選「中學生好書龍虎榜」十大好書及「新地開心閱讀獎勵計劃」十本好書。

·《花樣校園》：2005年發行，曾入選第17屆（2005-2006年）「中學生好書龍虎榜」十大好書。

·《奮進少年1：愛裏共飛翔》：2006年發行，曾入選「書叢榜十本好書」。

·《奮進少年2：天父，請祢給我一對手》：2007年發行，曾入選香港教育城第5屆（2007年）「十本好讀」選舉。

·《叛逆青春1：失憶少女》：2007年發行，曾入選香港教育城第5屆（2007年）「十本好讀」選舉。

·《放火少年與不愛家的女孩》：2007年發行，曾入選「中學生好書龍虎榜」十大好書。

·《叛逆青春3：拼貼回憶》：2008年發行，入選香港教育城第6屆（2008年）「十本好讀」選舉。

·《青春的足印》：2009年發行，曾入選第21屆（2009-2010年）「中學生好書龍虎榜」十大好書。

·《夜青teen使1：我才不要回家》：2009年發行，曾入選第22屆（2010-2011年）「中學生好書龍虎榜」十大好書。

·《港孩心語 1：喂呀，你明白我嗎? 》：2010年發行，曾入選第9屆（2011年）香港教育城「十本好讀」選舉及「新地開心閱讀獎勵計劃」十本好書。

·《穿越時Home2：小五生大戰未來刑警》：2013年初版，曾入選「書叢榜十本好書」。

·《夜青天使系列7：生命中沒有如果》：2016年發行，曾入選香港教育城第14屆（2016年）「十本好讀」選舉。

君比，原名馮忻忻，曾任中學教師多年，1989年開始寫作，個人著作逾一百本。2006年及2011年君比在「中學生好書龍虎榜」頒獎禮上獲選為「最受中學生歡迎作家」 ；2007至2013年連續七年當選香港教育城「我最喜愛的作家」；君比在「書叢榜十本好書」選舉中亦兩度獲選為「小學生最喜愛的作家」 。

資料來源：香港教育專業人員協會、明報

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