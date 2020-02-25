畫眉小貼士：眉筆vs.眉粉vs.眉膏 化妝師提醒注意事項【有片示範】

【畫眉小貼士】如要用眉刷幫助畫眉，可選用刷毛較硬身及密度較高的眉刷。（何芍盈攝）

【畫眉小貼士】眉膏乾了比較難推開，因此用眉膏上色速度要快，建議每次使用眉膏可先沾少許上色，不夠再加。（何芍盈攝）

【畫眉小貼士】使用眉粉時，建議配合刷毛較硬身及密度較高的眉刷，較容易控制，而且上色會比較均勻。（何芍盈攝）

【畫眉小貼士】用眉筆畫眉時，建議慢慢逐層上，可先於眉頭位置輕力上色，再用深一度顏色的眉筆畫後面的位置，不會過於實色之餘又能做到漸變效果。（何芍盈攝）

畫眉是不少女生的日常化妝步驟，畫出一條靚眉看上去都會醒神點！近日因疫情影響，女生戴上口罩後，眉妝眼妝更顯重要。市面上各式各樣的畫眉工具如眉筆、眉粉、眉膏等，究竟有什麼分別？Joman Wedding化妝師Kelly Lai接受明報網站訪問，說明眉筆、眉粉及眉膏3種畫眉工具的優點、缺點及適合什麼人，並提醒大家使用時的注意事項。

眉筆 vs. 眉粉 vs. 眉膏

·眉筆 [影片教學]

優點：較容易控制，畫眉線條較利落（尤其是眉尾部位）。

缺點：顏色較實，如畫得太深色，眉毛看上去會不自然。

適合什麼人：適合眉形較散、需要做出利落眉形的人。

注意事項：用眉筆畫眉時，建議慢慢逐層上，可先於眉頭位置輕力上色，再用深一度顏色的眉筆畫後面的位置，不會過於實色之餘又能做到漸變效果。畫完眉可用眉刷blend鬆眉毛，看上去感覺會比較柔和。

·眉粉 [影片教學]

優點：用眉粉上色做到較柔和的效果，而且較易上手。

缺點：較難塑造線條利落的眉形。

適合什麼人：適合化妝經驗較少的人，以及本身眉毛量足夠，只須填補空隙的人。

注意事項：使用眉粉時，建議配合刷毛較硬身、密度較高的眉刷，較容易控制，而且上色會比較均勻。

·眉膏 [影片教學]

優點：持久度較高，相對比較防水。

缺點：眉膏顏色較難推開，新手較難控制。

適合什麼人：適合需要長期在戶外工作或活動、容易流汗的人。

注意事項：眉膏乾了比較難推開，因此用眉膏上色速度要較快，建議可先以刷毛較硬身、密度較高的眉刷沾少許眉膏上色，不夠再加。眉膏亦要確保封口封實。

文、圖、片：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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