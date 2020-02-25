美國第一夫人時尚：梅拉尼婭偕特朗普訪印度 衣著細節「入鄉隨俗」
文章日期：2020年02月25日
美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump），隨美國總統特朗普首度到訪印度，一向是女士時尚指標的梅拉尼婭，在今次外訪行程的造型上花了不少心思，衣著展現「貼地」的民族風格。
梅拉尼婭周日（23日）與特朗普上機前往印度，她穿黑色上衣和外套，配搭黑白格紋長褲及白底黑線條的鞋子，以黑白配造型登機，簡約又帶出時尚感。其服裝由帶印度血統的設計師Rachel Roy設計，別具心思。
周一（24日）飛抵印度時，梅拉尼婭以Atelier Caito for Herve Pierre白色連身褲配綠色系民族風腰帶，腰帶上的印花靈感來自古代印度紡織品，充滿印度風。她隨後亦以此服飾與特朗普參觀泰姬陵等著名景點。
梅拉尼婭與特朗普於今日（25日）抵達新德里時，到訪甘地紀念館。她以白底印花連身裙及白色高跟鞋亮相，腰間繫上紅色粗腰帶，為造型增添時尚感。
文：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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