職安局提醒防疫5件事：入屋消毒鞋底·洗手除口罩再洗手·沖涼換衫·衣服勤清洗‧清潔隨身物品

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，職安局在facebook提醒大家回家後要記得「開門5件事」，做好預防措施，保持清潔。（職安局facebook圖片／資料圖片／明報製圖）

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，職業安全健康局（職安局）在facebook提醒大家，外出時雙手及貼身物品都可能接觸到病菌，因此回家後要記得「開門5件事」，做好防疫措施，注意衛生，保持清潔。

入屋開門5件事

1. 入屋前先脫鞋，鞋底宜用最少1：99稀釋的家用漂白水消毒。[鞋子入屋前宜噴「滴露水」]

2. 洗手後除口罩，口罩應棄置於有蓋垃圾桶內。[如何處置用完的外科口罩？]再次洗手，用清水加梘液搓手20秒。[洗手搓手注意正確方法]

3. 回家後應盡快洗澡及洗頭，或先更換衣服。在更換衣服前不宜坐在沙發或椅子上。

4. 衣服宜每日清洗，較厚身的衣物可用熨斗隔濕布熨一熨，以高溫殺菌；衣物亦可曬太陽殺菌，並掛於通風處。[衣物處理貼士]

5. 清潔手提電話和隨身物品。[隨身物品清潔貼士]

資料來源：職業安全健康局

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