舒拉寶娃退役！你可能唔知「網球天后」舒拉寶娃5件事

【舒拉寶娃5件事】舒拉寶娃憑精湛球技、甜美臉孔和高䠷身形，吸引不少廣告商和模特兒公司的青睞。（法新社資料圖片）

【舒拉寶娃5件事】2004年7月3日，舒拉寶娃以17歲之齡贏得溫布頓女子單打冠軍。（法新社資料圖片）

【舒拉寶娃5件事】舒拉寶娃在父親鼓勵下開始打網球，7歲獲推薦前往美國接受網球訓練，2001年轉為職業選手，其後五奪大滿貫賽事冠軍。（法新社資料圖片）

【舒拉寶娃5件事】舒拉寶娃於2005年登上網球壇世界排名第一，也是俄羅斯第一人。（法新社資料圖片）

俄羅斯「網球天后」舒拉寶娃（Maria Sharapova），昨晚突然於社交媒體宣布「掛拍」退役。32歲的舒拉寶娃，曾稱霸網球壇，除了球技精湛，她亦擁有甜美的臉孔，成為多個知名品牌的代言人。關於舒拉寶娃在球場內外的5件事，你知道嗎？

1. 首名俄羅斯選手封網壇一姐

舒拉寶娃在父親鼓勵下開始打網球，7歲獲推薦前往美國接受網球訓練，2001年轉為職業選手，其後五奪大滿貫賽事冠軍。舒拉寶娃於2005年登上網球壇世界排名第一，是俄羅斯第一人。

2. 五奪大滿貫賽事冠軍

2004年，舒拉寶娃以17歲之齡擊敗當時已是兩屆冠軍的美國選手「細威」莎蓮娜威廉絲，贏得溫布頓女子單打冠軍，一仗成名。其後，舒拉寶娃再於2006年及2008年分別奪得美國公開賽及澳洲公開賽女單錦標，至2012年及2014年奪法國公開賽，盡攬大滿貫系列賽事四項冠軍。

3. 捲禁藥醜聞2017年復出

舒拉寶娃於2016年捲入禁藥醜聞，並承認在那年1月澳洲網球公開賽的藥檢未過關，其後遭禁賽15個月，至2017年復出。惟舒拉寶娃受肩傷等傷患困擾未能重返高峰，在今年1月的澳洲網球公開賽首圈出局，完成職業生涯最後一仗。

4. 創立自家糖果品牌

舒拉寶娃愛好甜吃，2012年她創立自家糖果品牌Sugarpova，生意不俗。營商不但為舒拉寶娃帶來收入，她形容更是難得的學習過程，可以在他人身上學會品牌宣傳和產品設計等知識。

5. 連奪11年最高收入女運動員

舒拉寶娃憑精湛球技、甜美臉孔和高䠷身形，吸引眾多廣告商和模特兒公司的青睞，令她成為不少品牌的代言人，更曾擔任聯合國親善大使。代言費用加上自家糖果生意，為舒拉寶娃帶來可觀收入，《福布斯》在2015年公布，舒拉寶娃連續11年成為全球收入最高的女運動員。

資料來源：明報

整理：何芍盈 cyho01@mingpao.com

【舒拉寶娃靚相集】

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