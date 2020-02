2月29日西方民間各有傳說：愛爾蘭蘇格蘭為女性求婚日　希臘烏克蘭視作倒霉日

2月29日是四年一度的閏年中才會出現的「閏日」。這一天對部分國家來說原來有不同意義,英國諾丁漢郡(Nottinghamshire)郡議會網站介紹了西方不同國家在2月29日的民間傳說及習俗。

古時女性求婚日 男士拒絕要賠償

有傳在古時的愛爾蘭、蘇格蘭及芬蘭等西方國家,當時人們的性別觀念較重,女性不便主動向心儀男士提出結婚。在2月29日,女性可以向心儀男士求婚,如果單身男士拒絕求婚,則須向那名女性作出賠償。在愛爾蘭,男士拒絕求婚後須給女性一件絲綢禮服;在蘇格蘭的傳說中,男士拒絕求婚須給女性一個吻、一條絲綢連衣裙或一對手套,手套可幫助女性遮蓋手上沒有訂婚戒指的尷尬。

在芬蘭,2月29日被視為「女性幸運日」,女性於當日同樣可向心儀男士提出結婚,男士如拒絕求婚,須給女性購買足夠做一條裙子的布料。

希臘烏克蘭視2月29日倒霉日

傳說在希臘,結婚的日子選在2月29日被認為是不幸運的;羅馬人視2月為「死亡之月(The month of the dead to the Romans)」,羅馬人征服希臘後延續此傳統。而在烏克蘭,2月29日同樣被視為倒霉日,人們不會選擇在這天結婚。

資料來源:Nottinghamshire Country Council

文:何芍盈 cyho01@mingpao.com

