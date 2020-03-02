Green Monday食譜：香蕉肉桂純素蛋糕

中醫分享香蕉肉桂純素蛋糕的食譜。（圖片由胡玘君提供／明報製圖）

想自製甜品，不妨試試製作純素蛋糕。註冊中醫胡玘君（Gemma）分享香蕉肉桂純素蛋糕的食譜，健康又好味。

香蕉肉桂純素蛋糕

材料：

香蕉 1條

低筋麵粉 150克

泡打粉 2克

梳打粉 2克

肉桂粉 2克

可可粉 2克

砂糖 30克

豆漿 110毫升

植物性忌廉 適量

糖粉 適量

製法：

1. 香蕉壓成蓉，加入糖、麵粉、梳打粉、泡打粉及豆漿，攪拌成糊狀。

2. 糊狀物加入肉桂粉和可可粉，拌勻備用。

3. 在烤盤鋪上牛油紙，倒入糊狀物，用刮板掃平，放入焗爐，調整至190度，焗15分鐘取出，待涼。

4. 重複以上步驟，製作3層蛋糕。（如焗爐有足夠空間，可一次過製作3層。）

5. 將第1層蛋糕放在碟上，抹上植物性忌廉；再鋪上第2層蛋糕，抹上植物性忌廉；鋪上第3層蛋糕，抹上植物性忌廉。然後依個人喜好灑上糖粉、肉桂粉及可可粉，即成。

【中醫話你知】香蕉性寒，幫助減少上火；肉桂有溫腎補陽、補命門火的作用。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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