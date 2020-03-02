世衛整合新型冠狀病毒肺炎14徵狀　最常出現發燒乾咳倦怠有痰

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，世界衛生組織（世衛）於2月28日發表「世衛及中國2019年冠狀病毒疾病聯合專家組考察報告」（WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019），分析新型冠狀病毒肺炎患者的徵狀，患者一般在感染後5至6天出現輕度呼吸道徵狀和發燒等。報告根據截至2月20日共55,924個實驗室確診病例整合出新型冠狀病毒肺炎患者14項典型徵狀。

新型冠狀病毒肺炎患者14個典型徵狀：

發燒（87.9%）

乾咳（67.7%）

倦怠（38.1%）

有痰（33.4%）

呼吸急促（18.6%）

肌肉或關節痛（14.8%）

喉嚨痛（13.9%）

頭痛（13.6%）

發冷（11.4%）

惡心或嘔吐（5%）

鼻塞（4.8％）

腹瀉（3.7％）

咳血（0.9％）

結膜充血（0.8％）

資料來源：世衛及中國2019年冠狀病毒疾病聯合專家組考察報告

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

武漢肺炎相關報道：link.mingpao.com/62130.htm

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