世衛整合新型冠狀病毒肺炎14徵狀 最常出現發燒乾咳倦怠有痰
文章日期：2020年03月02日
新型冠狀病毒肺炎疫情持續，世界衛生組織（世衛）於2月28日發表「世衛及中國2019年冠狀病毒疾病聯合專家組考察報告」（WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019），分析新型冠狀病毒肺炎患者的徵狀，患者一般在感染後5至6天出現輕度呼吸道徵狀和發燒等。報告根據截至2月20日共55,924個實驗室確診病例整合出新型冠狀病毒肺炎患者14項典型徵狀。
新型冠狀病毒肺炎患者14個典型徵狀：
發燒（87.9%）
乾咳（67.7%）
倦怠（38.1%）
有痰（33.4%）
呼吸急促（18.6%）
肌肉或關節痛（14.8%）
喉嚨痛（13.9%）
頭痛（13.6%）
發冷（11.4%）
惡心或嘔吐（5%）
鼻塞（4.8％）
腹瀉（3.7％）
咳血（0.9％）
結膜充血（0.8％）
資料來源：世衛及中國2019年冠狀病毒疾病聯合專家組考察報告
文：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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