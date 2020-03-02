辦公室防疫7注意！職安局提醒：用酒精擦拭電腦鍵盤·滑鼠·電話

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，公務員今（2日）起陸續恢復上班，職業安全健康局（簡稱職安局）昨日在facebook提醒從事文職工作的人，在辦公室要做好防疫措施，要勤用酒精清潔經常觸摸的個人物品（如電腦鍵盤、滑鼠、電話等），又提醒職員及訪客進入辦公室前應先量度體溫。

文職工作衛生防疫貼士：

1. 在辦公室出入口設置一張已噴灑1：49稀釋家用漂白水的消毒地氈消毒鞋底。

2. 職員及訪客進入辦公室前先量度體溫，若有發燒不宜內進，並應盡快求醫。

3. 每日最少2次，用1：99稀釋家用漂白水消毒公共地方及常接觸的表面，例如接待處櫃枱、門把、文件架等。

4. 每日用酒精擦拭經常接觸的個人物品，例如電腦鍵盤、滑鼠、電話等。

5. 使用風扇或抽氣扇保持辦公室空氣流通，如情況許可，適當打開窗戶。

6. 可多利用視像會議或通訊軟件進行公務討論，或考慮讓員工在家工作或改為分組輪班工作，減少員工聚集。

7. 實施彈性上班時間，令員工可以避開繁忙時間乘搭公共交通工具，減少受感染機會。

資料來源：職業安全健康局

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