知多啲：8種營養素鞏固免疫力

【8種營養素助增強抵抗力】維他命E具抗氧化功能，幫助抑制自由基及保護身體的細胞膜，可吃果仁如合桃、杏仁及葵花籽。（資料圖片）

【8種營養素助增強抵抗力】全穀類食物如紅米、糙米等含維他命B6，協助身體造血，亦參與免疫系統運作中的化學反應及促進人體新陳代謝。（資料圖片）

【8種營養素助增強抵抗力】彩椒含豐富維他命A及C，幫助調節免疫系統和提升免疫力。（資料圖片）

營養師分享8種幫助維持及鞏固免疫系統的營養素，並建議大家可進食不同食物來攝取這些營養素，實行均衡飲食又可以增強抵抗力。（資料圖片／明報製圖）

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，要增強身體抵抗力，香港專業教育學院（葵涌）應用科學系講師、英國註冊營養師黃蘊芝博士逐一介紹8種幫助維持及鞏固免疫系統的營養素的作用，建議大家進食不同食物來攝取各種營養。

8種營養素助增強抵抗力

· 蛋白質：製造身體抗體的主要成分，有助維持免疫功能。肉類、海產類、蛋奶類製品及豆製品等都含豐富蛋白質。

· 維他命A：幫助調節免疫系統，以及維持黏膜組織細胞健康。黏膜為人體免疫系統的第一道防線，有助促進上呼吸道的健康。一般紅、橙、黃及深綠色的食物如胡蘿蔔、彩椒、木瓜、橙和番薯等都含豐富維他命A。

· 維他命B6：協助身體造血，亦參與免疫系統運作中的化學反應及促進人體新陳代謝。全穀類食物如紅米、糙米及全麥麵包等都含維他命B6。

· 維他命C：幫助身體製造抗體和白血球，提升免疫力。黃蘊芝提醒，含豐富維他命C食物應在平時適量進食，如在生病時才狂吃，功效或會減低。含豐富維他命C的水果包括奇異果、橙、蘋果等，蔬菜如彩椒亦含維他命C，但須留意維他命C屬水溶性營養素，加熱時或會令營養素流失。

· 維他命D：幫助鞏固免疫系統整體運作，魚類、牛肉、添加維他命D的早餐穀物及奶類等都含豐富維他命D。

· 維他命E：具抗氧化功能，幫助抑制自由基及保護身體的細胞膜。果仁包括合桃、杏仁、葵花籽都含豐富維他命E。

· 鋅質：幫助維持免疫系統正常運作及促進傷口癒合。一般肉類（尤其牛肉）及豆類食品含豐富鋅質。

· 硒質：具抗氧化功能，幫助提升免疫力。一般植物性食物如豆類、果仁及全穀類均含硒質。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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