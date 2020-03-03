【增強抵抗力·早餐篇】肉桂香蕉低脂鮮奶麥皮　營養師教路：麥皮穩血糖　香蕉助減壓

營養師稱，番薯含豐富纖維、鉀、鈣、維他命A、維他命C及維他命B6等不同營養素，健康又飽肚。（資料圖片）

營養師稱，香蕉有豐富鉀質及維他命B6，而且含色胺酸，可在身體釋放血清素，幫助減壓和改善情緒。（資料圖片）

營養師表示，麥皮含維他命B、蛋白質及硒質等營養，除了幫助增強抵抗力，亦有助穩定血糖及維持心臟健康。（資料圖片）

想幫助增強抵抗力可以透過各種食物吸收不同營養素，營養師分享健康早餐餐單，表示早餐可吃麥皮或煨番薯，各有益處。（資料圖片／明報製圖）

想增強身體抵抗力，可透過均衡飲食吸收不同營養素。香港專業教育學院（葵涌）應用科學系講師、英國註冊營養師黃蘊芝博士分享兩款健康早餐餐單——肉桂香蕉低脂鮮奶麥皮和煨番薯，各有益處。

1.肉桂香蕉低脂鮮奶麥皮

黃蘊芝表示，麥皮含維他命B、蛋白質及硒質等營養，除了幫助增強抵抗力，亦有助穩定血糖及維持心臟健康；香蕉有豐富鉀質及維他命B6，而且含色胺酸，可在身體釋放血清素，幫助減壓和改善情緒；肉桂則具抗氧化營養素，更可為麥皮添加香味。

黃蘊芝建議麥皮配清水、清茶或黑咖啡，應盡量避免配檸檬水或檸檬茶，因酸性飲品混牛奶或會在胃中結塊，影響消化。

材料：麥皮、低脂鮮奶、香蕉、肉桂粉

製法：麥皮以低脂鮮奶煮好，然後將香蕉切片，與肉桂粉一同灑在麥皮上。

2.煨番薯配牛奶

黃蘊芝稱，煨番薯可當作早餐或小食。因番薯含豐富纖維、鉀、鈣、維他命A、維他命C及維他命B6等不同營養素，健康又飽肚。她建議煨番薯可配富含蛋白質的牛奶食用。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

‧【增強抵抗力·午餐篇】營養師食譜：彩椒洋葱炒牛柳絲 抗氧化延衰老助血液循環

‧【增強抵抗力·晚餐篇】營養師食譜：合桃黃耳甘筍炒芥蘭苗 海底椰紅蘿蔔粟米雪耳煲豬腱湯

‧知多啲：8種營養素鞏固免疫力

‧麥皮有乜好？即食麥皮營養較低？營養師提醒：即食麥皮或添加糖分

‧香蕉有乜好？中醫話你知：清熱解毒‧放鬆心情‧增強免疫力

更多【營養師教路】：link.mingpao.com/49564.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm