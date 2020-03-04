【增強抵抗力·午餐篇】營養師食譜：彩椒洋葱炒牛柳絲　抗氧化延衰老助血液循環

香港專業教育學院（葵涌）應用科學系講師、英國註冊營養師黃蘊芝博士（圖片由受訪者提供）

營養師表示，西蘭花含異硫氰酸酯及大蒜素，有抗炎、抗菌及抗氧化作用，而且有助促進腸道健康。（資料圖片）

營養師表示，彩椒含豐富胡蘿蔔素和維他命C等天然抗氧化成分，有助維持上呼吸道黏膜組織細胞健康及提升免疫能力。（資料圖片）

午餐想吃得健康、增強身體抵抗力可煮什麼？香港專業教育學院（葵涌）應用科學系講師、英國註冊營養師黃蘊芝博士推介彩椒洋葱炒牛柳絲。如果嫌每日煮同一款菜式太沉悶，黃蘊芝表示，可以其他食材代替，惟要留意以同類食物互換，如以肉類換肉類或黃豆製品、蔬菜類換蔬菜類。

食譜：彩椒洋葱炒牛柳絲 （2人分量）

材料：甜椒（青、紅、黃椒各半個）、紫洋葱 1/4個、牛肉 4両、蒜頭 3瓣、鹽 適量、植物油 適量

牛肉醃料：豉油 3/4茶匙、糖 1/4茶匙、生粉 1茶匙、植物油 適量

製法：

1. 紫洋葱去衣洗淨，切成幼條；甜椒洗淨刮瓤，切成幼條，備用。

2. 牛肉切幼絲，用醃料醃約15分鐘。

3. 蒜頭去衣，切小粒，備用。

4. 下油燒熱鑊，爆香蒜頭，放入紫洋葱用大火炒至呈透明狀，再加入牛肉絲略炒至七成熟。

5. 加入甜椒略炒，放鹽調味，上碟即成。

【營養師教路】

彩椒含豐富胡蘿蔔素和維他命C等天然抗氧化成分，有助維持上呼吸道黏膜組織細胞健康及提升免疫能力。

紫洋葱含花青素，具有極強抗氧化功能，有助保護細胞膜及護眼；更含具抗炎及抗氧化功能的槲皮素，有助增強細胞活力及延緩衰老。

牛肉含豐富蛋白質、鋅質及鐵質，有助維持人體的免疫功能及免疫系統的正常運作，亦幫助促進血液循環。

可配蒜茸西蘭花、十穀米及綠茶

黃蘊芝表示，此菜式可配搭蒜茸西蘭花、十穀米及綠茶。西蘭花含異硫氰酸酯及大蒜素，有抗炎、抗菌及抗氧化作用，而且有助促進腸道健康；十穀米所含的營養素較白米多元化，但口感較為硬身，或需浸較長時間再煮，如吃不慣十穀米，亦可自行混合紅米、糙米或燕麥米等；綠茶則含兒茶素，幫助保護細胞及延緩衰老。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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