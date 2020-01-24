【增強抵抗力·晚餐篇】營養師食譜：合桃黃耳甘筍炒芥蘭苗　海底椰紅蘿蔔粟米雪耳煲豬腱湯

香港專業教育學院（葵涌）應用科學系講師、英國註冊營養師黃蘊芝博士（圖片由受訪者提供）

煮晚餐想煮幫助增強抵抗力的菜式，營養師分享合桃黃耳甘筍炒芥蘭苗及海底椰紅蘿蔔粟米雪耳煲豬腱湯食譜。（資料圖片／明報製圖）

近日不少人減少外出留家吃飯，晚餐想煮健康菜式有何選擇？香港專業教育學院（葵涌）應用科學系講師、英國註冊營養師黃蘊芝博士分享兩個食譜：合桃黃耳甘筍炒芥蘭苗及海底椰紅蘿蔔粟米雪耳煲豬腱湯，有助提升身體免疫力。

食譜1：合桃黃耳甘筍炒芥蘭苗 （2人分量）

材料：芥蘭苗 半斤、合桃（無鹽焗） 10粒、黃耳 3-4朵、甘筍 1條、鹽 適量、植物油 適量、薑 適量、米酒 適量

製法：

1. 黃耳用清水浸過夜，洗淨，切小件備用。

2. 薑洗淨去皮，切成蓉；甘筍去皮洗淨，切薄片，備用。

3. 合桃開邊，備用。

4. 下油燒熱鑊，加入薑蓉及芥蘭苗略炒，贊少許米酒，然後加入黃耳和甘筍炒熟，放鹽調味。

5. 加入合桃略炒，上碟即成。

【營養師話你知】

芥蘭苗蘊含鈣質，幫助鬆弛神經系統，令人情緒更加穩定，而且芥蘭苗含異硫氰酸酯和吲哚，有抗炎、抗菌和抗氧化功能，有助保護血管並促進腦部血液循環。

合桃含豐富蛋白質及硒質，有助提升人體免疫功能及增強人體抗氧化能力，更含鈣、鎂及奧米加3脂肪酸，有助紓緩血壓和精神壓力，以及維持體內好膽固醇水平，幫助減低患上心血管疾病風險。

黃耳及甘筍則分別含多醣及胡蘿蔔素，有助增強抵抗力及維持上呼吸道黏膜組織細胞健康。

食譜2：海底椰紅蘿蔔粟米雪耳煲豬腱湯（4人分量）

材料：海底椰 40克、紅蘿蔔 1條、粟米 1條、百合 40克、南北杏 適量、雪耳 1朵、豬腱 8-10両、鹽 適量、水 3.5-4公升（視乎濃淡口味）

製法：

1. 海底椰、百合和南北杏用水洗淨，備用。

2. 雪耳用開水浸軟，去蒂，分成3至4份，備用。

3. 紅蘿蔔去皮洗淨，切成大件；粟米洗淨，切開4份，備用。

4. 豬腱洗淨，煲滾水後放入豬腱，汆水，撈起備用。

5. 鍋子煲滾水，放入所有材料（雪耳除外），待水滾後調至細火煲約1小時，加入雪耳再煲約半小時，加鹽調味，即成。

【營養師話你知】

紅蘿蔔含胡蘿蔔素，幫助維持上呼吸道黏膜組織細胞健康。

粟米含豐富玉米黃質，玉米黃質屬胡蘿蔔素的一種，為強抗氧化劑，有助預防黃斑病變。

豬腱除了含豐富蛋白質，亦有豐富維他命B，幫助促進人體新陳代謝機能，而且所含的色氨酸有助穩定情緒，減少因長期壓力而影響人體免疫功能。

海底椰、雪耳及百合則有清熱潤肺及潤燥的功效。

兩餸一湯：可加配薑葱香菇絲蒸魚+十穀米

如果想煮「兩餸一湯」住家飯，黃蘊芝提議大家可以配搭薑葱香菇絲蒸魚及十穀米，魚類含豐富硒質及維他命D，幫助鞏固免疫系統整體運作；香菇則含多醣及葡聚糖，幫助增強免疫系統。飯後想吃甜品，可以吃水果如橙、蘋果或士多啤梨等，配搭綠茶，健康有益。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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