【增強抵抗力·晚餐篇】營養師食譜：合桃黃耳甘筍炒芥蘭苗 海底椰紅蘿蔔粟米雪耳煲豬腱湯
文章日期：2020年03月04日
近日不少人減少外出留家吃飯，晚餐想煮健康菜式有何選擇？香港專業教育學院（葵涌）應用科學系講師、英國註冊營養師黃蘊芝博士分享兩個食譜：合桃黃耳甘筍炒芥蘭苗及海底椰紅蘿蔔粟米雪耳煲豬腱湯，有助提升身體免疫力。
食譜1：合桃黃耳甘筍炒芥蘭苗（2人分量）
材料：芥蘭苗 半斤、合桃（無鹽焗） 10粒、黃耳 3-4朵、甘筍 1條、鹽 適量、植物油 適量、薑 適量、米酒 適量
製法：
1. 黃耳用清水浸過夜，洗淨，切小件備用。
2. 薑洗淨去皮，切成蓉；甘筍去皮洗淨，切薄片，備用。
3. 合桃開邊，備用。
4. 下油燒熱鑊，加入薑蓉及芥蘭苗略炒，贊少許米酒，然後加入黃耳和甘筍炒熟，放鹽調味。
5. 加入合桃略炒，上碟即成。
【營養師話你知】
芥蘭苗蘊含鈣質，幫助鬆弛神經系統，令人情緒更加穩定，而且芥蘭苗含異硫氰酸酯和吲哚，有抗炎、抗菌和抗氧化功能，有助保護血管並促進腦部血液循環。
合桃含豐富蛋白質及硒質，有助提升人體免疫功能及增強人體抗氧化能力，更含鈣、鎂及奧米加3脂肪酸，有助紓緩血壓和精神壓力，以及維持體內好膽固醇水平，幫助減低患上心血管疾病風險。
黃耳及甘筍則分別含多醣及胡蘿蔔素，有助增強抵抗力及維持上呼吸道黏膜組織細胞健康。
食譜2：海底椰紅蘿蔔粟米雪耳煲豬腱湯（4人分量）
材料：海底椰 40克、紅蘿蔔 1條、粟米 1條、百合 40克、南北杏 適量、雪耳 1朵、豬腱 8-10両、鹽 適量、水 3.5-4公升（視乎濃淡口味）
製法：
1. 海底椰、百合和南北杏用水洗淨，備用。
2. 雪耳用開水浸軟，去蒂，分成3至4份，備用。
3. 紅蘿蔔去皮洗淨，切成大件；粟米洗淨，切開4份，備用。
4. 豬腱洗淨，煲滾水後放入豬腱，汆水，撈起備用。
5. 鍋子煲滾水，放入所有材料（雪耳除外），待水滾後調至細火煲約1小時，加入雪耳再煲約半小時，加鹽調味，即成。
【營養師話你知】
紅蘿蔔含胡蘿蔔素，幫助維持上呼吸道黏膜組織細胞健康。
粟米含豐富玉米黃質，玉米黃質屬胡蘿蔔素的一種，為強抗氧化劑，有助預防黃斑病變。
豬腱除了含豐富蛋白質，亦有豐富維他命B，幫助促進人體新陳代謝機能，而且所含的色氨酸有助穩定情緒，減少因長期壓力而影響人體免疫功能。
海底椰、雪耳及百合則有清熱潤肺及潤燥的功效。
兩餸一湯：可加配薑葱香菇絲蒸魚+十穀米
如果想煮「兩餸一湯」住家飯，黃蘊芝提議大家可以配搭薑葱香菇絲蒸魚及十穀米，魚類含豐富硒質及維他命D，幫助鞏固免疫系統整體運作；香菇則含多醣及葡聚糖，幫助增強免疫系統。飯後想吃甜品，可以吃水果如橙、蘋果或士多啤梨等，配搭綠茶，健康有益。
文：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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