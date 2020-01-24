WhatsApp推出Dark Mode　iPhone Android啟用「深色模式」教學

【Android手機設定】Step 3. WhatsApp即隨之轉為「Dark Mode」。（Pixel 3手機截圖）

【iPhone設定】Step 4. 開啟WhatsApp就可看到主題會隨着iPhone的設定而轉為「Dark Mode」。（iPhone 11手機截圖）

通訊程式WhatsApp周二（3日）正式推出Dark Mode（深色模式）介面，無論iPhone或是Android都可設定使用，官方指出此新功能是為方便用家在昏暗環境下減少眼睛疲勞。

iOS 13

要使用「Dark Mode」首先要將WhatsApp更新至最新版本（2.20.30）。由於WhatsApp現時可配合到Apple iOS 13的深色模式使用，只要到手機「設定」，按「熒幕與亮度」，選擇「深色」模式，再開啟WhatsApp就可看到主題會隨着iPhone的設定而轉為「Dark Mode」。

Android 10

Android 10的手機同樣要先將WhatsApp更新至最新版本（2.20.65），然後開啟WhatsApp，按右上⻆「設定」，選擇「對話」，再按「主題」，然後選擇主題「深色」模式即可。網編實測以Android 9或更低版本手機測試，暫時未能啟用Dark Mode。

【小貼士】手機轉為深色模式介面，並不影響WhatsApp原本對話背景。用家可將對話背景轉為全黑圖片，亦可使用WhatsApp預設對話背景，令「深色」模式有更好的體驗。

註：WhatsApp「Dark Mode」以iPhone 11及Pixel 3手機測試。

資料來源：WhatsApp

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