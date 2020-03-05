驚蟄‧二十四節氣：簡易自製香茅驅蟲磚 滅蟲專家實試可驅蚊曱甴【短片】
文章日期：2020年03月05日
驚蟄來臨，天氣逐漸回暖，家居又再出現曱甴、蚊蟲的蹤影。滅蟲專家鄭國鏗一向推崇環保方法滅蟲，他指出坊間流傳一種蠟蠋製的香茅驅蟲磚，製法簡單方便，親身試用後證實可驅蚊、驅曱甴。
驅蟲磚約可擺放3個月
鄭國鏗提醒，驅蟲磚大約可擺放3個月，表面的香茅精油氣味會自然揮發。此時可以用刀批走表面的蠟，讓內藏的香茅精油氣味再度散發出來，延長驅蟲磚的功效。至於坊間的驅蟲磚配方中有加入黃薑粉，他直指效用不大，以香茅油加蠟燭已經足夠。驅蟲磚可放在牀頭，蚊子不會靠近；而放在曱甴出沒點，也會令牠們繞路而行不再靠近。
材料及工具：
香薰蠟燭數粒（數量視乎個人需要，以白色無味最佳）
香茅精油1瓶（印尼或泰國雜貨舖購買較廉宜）
勞工手套、攪拌棒、火機
製法：
1. 點燃蠟燭，待其熔解至液體狀態。
2. 吹熄蠟蠋，戴勞工手套拔除蠟燭芯。
3. 1個蠟燭座滴入約20滴香茅精油，以攪拌棒拌勻，待其冷卻凝固。
4. 將蠟磚推出鋁質托外，即成。
小貼士：
‧ 若顧及家居安全，可改以熱水座熱蠟燭至熔解。
‧ 滴入精油前一定要吹熄蠟蠋，免生危險。
‧ 蠟燭熔點約為80℃，滴入室溫精油會局部迅速冷卻，因此拌勻時必須抓緊時間。
‧ 如想驅蟲磚變出心形、花花或動物等造型，可購買坊間的矽膠冰格，待蠟燭呈液態時倒入冰格待至冷卻。倒蠟時謹記要戴勞工手套以防燙手！
文：余敏 myu@mingpao.com
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