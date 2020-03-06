中醫焗茶湯水3食譜：靈芝茶‧桑葉甘草菊花茶‧玉屏風散湯　補氣增強免疫力

香港專業教育學院（IVE）柴灣院校應用科學系高級講師關德祺博士（圖片由受訪者提供）

關德祺博士建議可焗製靈芝茶、桑葉甘草菊花茶飲用及煲玉屏風散湯，預防感冒，增強免疫力。（資料圖片）

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，加上轉季，不少人容易氣管敏感、有乾咳。香港專業教育學院（柴灣）應用科學系高級講師關德祺博士建議，此期間可焗製靈芝茶、桑葉甘草菊花茶，或煲玉屏風散湯，有助預防感冒，增強免疫力。

中醫焗茶：靈芝茶（1人分量）

材料：靈芝片1至2錢、熱水1杯（約400毫升）

製法：以熱水焗靈芝片約5至10分鐘後，即可飲用。可以重焗1至2次，直到無味為止。

功效：靈芝茶可增強免疫力，不同體質的人都適合飲用，可每日或隔日飲用。

中醫焗茶：桑葉甘草菊花茶（1人分量）

材料：桑葉3錢、菊花3錢、生甘草3錢、熱水1杯（約400毫升）

製法：以熱水焗或煲桑葉、菊花和生甘草10分鐘後，即可飲用。

功效：桑葉甘草菊花茶有助散風熱，明目，適合熱底及容易滿臉泛紅的高血壓人士。由於此茶偏涼，寒底人士不宜飲用。

飲用注意：有熱性症狀的人可每日飲用，沒有熱性症狀的人則可每星期飲一至兩日。留意飲用過量會耗損陽氣、怕冷肚瀉。

中醫煲湯：玉屏風散湯（1人分量）

材料：北芪8錢、白朮3錢、防風2錢、水約400毫升

製法：材料洗淨，將所有材料加入鍋中，用大火煲10分鐘，即成。可將材料重煲1至2次。

功效：玉屏風散湯性味平，可預防感冒、補肺氣及增強免疫力，高血壓人士慎飲。如果想加強補氣效果可加入雲苓2錢、生甘草2錢；亦可加入豬𦟌、魚等煲湯。

飲用注意：每星期飲一至兩日。如欲加強防護，可每日或隔日飲用。長期過量服用，可能出現熱氣症狀。

註：以上食療僅供參考，各人體質不同，如有疑問，宜先諮詢註冊中醫師或家庭醫生。

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