凱特訪愛爾蘭7造型逐個睇！3條綠裙穿出不同風格

英國劍橋公爵伉儷威廉王子及凱特於本月3日至5日展開為期3日的愛爾蘭之旅,二人參觀不同地方,當中凱特的時尚造型成為焦點。在整個旅程中,凱特更換至少7個造型,包括3條不同款式綠色連身裙、波點圖案裙子和襯衫,以及橙紅色毛衣等,展示不同的穿搭風格。

3月3日,威廉凱特抵達愛爾蘭首都都柏林,凱特以一身綠色造型亮相,她穿上綠色印花圖案的緞面連身裙、墨綠色外套和同色高跟鞋,更配搭深色加厚髮箍及綠色手拿包,亮麗又得體。晚上,威廉和凱特到當地酒吧出席活動時,凱特換上精緻的深綠色長裙配金色手拿包,高雅而具氣質。

3月4日,威廉和凱特到當地一間青年心理健康中心參觀,凱特在白色大衣裏穿上黑底白波點的襯衫和黑色長褲,簡約又具時尚感。其後威廉夫婦參觀農場時,凱特換上卡其綠色外套及黑色長褲配啡色皮靴,造型利落型格。晚上凱特把長髮束成馬尾,並以紫紅色波點連身裙亮相活動,高貴大方。

3月5日,凱特先以綠色小方格連身裙與威廉現身活動,再以橙紅色毛衣配深色長褲和運動鞋,落場玩板棍球,造型亮麗奪目,展現活潑感。

文:何芍盈

