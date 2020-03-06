凱特訪愛爾蘭7造型逐個睇！3條綠裙穿出不同風格
文章日期：2020年03月06日
英國劍橋公爵伉儷威廉王子及凱特於本月3日至5日展開為期3日的愛爾蘭之旅，二人參觀不同地方，當中凱特的時尚造型成為焦點。在整個旅程中，凱特更換至少7個造型，包括3條不同款式綠色連身裙、波點圖案裙子和襯衫，以及橙紅色毛衣等，展示不同的穿搭風格。
日與夜變換綠色裙
3月3日，威廉凱特抵達愛爾蘭首都都柏林，凱特以一身綠色造型亮相，她穿上綠色印花圖案的緞面連身裙、墨綠色外套和同色高跟鞋，更配搭深色加厚髮箍及綠色手拿包，亮麗又得體。晚上，威廉和凱特到當地酒吧出席活動時，凱特換上精緻的深綠色長裙配金色手拿包，高雅而具氣質。
型格綠外套配黑褲
3月4日，威廉和凱特到當地一間青年心理健康中心參觀，凱特在白色大衣裏穿上黑底白波點的襯衫和黑色長褲，簡約又具時尚感。其後威廉夫婦參觀農場時，凱特換上卡其綠色外套及黑色長褲配啡色皮靴，造型利落型格。晚上凱特把長髮束成馬尾，並以紫紅色波點連身裙亮相活動，高貴大方。
亮麗綠色小方格裙
3月5日，凱特先以綠色小方格連身裙與威廉現身活動，再以橙紅色毛衣配深色長褲和運動鞋，落場玩板棍球，造型亮麗奪目，展現活潑感。
文：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) March 5, 2020