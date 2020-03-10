日本士多啤梨Last Call　果商：售價平約兩成　大小與甜度無關

果商表示，日本士多啤梨售價在新年及情人節後下調約一至兩成，加上已近尾造，士多啤梨迷要抓緊今年的最後機會！（受訪者提供圖片）

三月春暖花開，日本士多啤梨已幾近尾造。果臨門創辦人陳文玲指出，因新年及情人節已過，日本士多啤梨售價便宜約一至兩成。加上日本暫停港人遊日免簽證，到當地嘗鮮機會大減，日本士多啤梨迷要抓緊今年的最後機會。

第三期開花有品質保證

陳文玲表示，日本士多啤梨當造時間一般為11、12月至翌年2、3月，現時已開始第三期開花，所以品質有相當的保證；如果日本天氣繼續寒冷，士多啤梨季節將會延長。日本本土士多啤梨品種過百，香港常見的有十多種，有些品種於培植時混入其他香味如石榴、桃等，甜度一般在11至13度左右。不同地點的士多啤梨通常有不同口味，香港買到的品種大多由福岡、靜岡、佐賀、熊本等地空運到港，供應期緊貼日本。

果商：大小是品種上差別

購入時可從包裝盒上分辨大小，通常以L、2L、3L、4L等字眼來區分，數字愈大代表愈大粒。她解釋2L通常一盒有11至14粒，3L通常一盒9至10粒；部分地區則用G（即Giant）、DX（即Deluxe）字眼標示大小。不同尺寸的士多啤梨只屬品種上的差別，不一定涉及甜度。在日式連鎖店有售的日本士多啤梨，或是從果欄分銷入貨，亦有些是直接從日本入口，其大小與食味沒有直接關聯。

陳文玲提醒，購買日本士多啤梨一定要留意包裝盒上印有「JA全農」（日本全國農業協同組合聯合會）標誌，質素較有保證。不過近年市場上亦有在包裝盒印上「JA全農」字樣的假貨，建議到有信譽的店舖購買會較穩陣。

文：余敏 myu@mingpao.com

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