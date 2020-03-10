哈里梅根與威廉凱特同場似欠交流

2020年3月9日，英國哈里王子（左一）及妻子梅根（左三）、威廉王子（左二）和妻子凱特（右一）同場出席英聯邦日活動。（法新社）

英國哈里王子及妻子梅根昨日（9日）在西敏寺出席英聯邦日活動（Commonwealth Day service），是二人宣布淡出王室後，首次與英女王同場出席公開活動，亦是最後一次以高級王室成員身分出席公開活動。英女王、劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特、王儲查理斯及夫人卡米拉坐在前排，哈里和梅根、愛德華王子夫婦坐在後排。《People》報道，哈里梅根見到威廉凱特時向他們微笑打招呼，不過等待英女王到場時，四人似乎沒有什麼互動交流。

凱特穿着紅色對襟裙裝及禮帽，配深紅色clutch及高跟鞋，高貴優雅。梅根穿上Emilia Wickstead綠色裙，配襯綠色禮帽、手袋及裸色高跟鞋，奪目具時尚感。

哈里梅根今年1月宣布從王室職責退下來，二人的高級王室成員身分將於3月31日結束。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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