OL閨蜜下午茶之選：嘉里酒店 X 茶靈古樹普洱下午茶　送茶靈香氛體驗裝

【茶靈古樹普洱下午茶@嘉里酒店】惠顧下午茶可獲贈茶靈禮品乙份，數量有限，送完即止。（圖片由相關機構提供）

【茶靈古樹普洱下午茶@嘉里酒店】蛋沙律包配茶葉鵪鶉蛋及魚子醬（圖片由相關機構提供）

香港嘉里酒店大堂茶座與法國護膚品牌「茶靈」合作，即日至3月31日推出「茶靈古樹普洱靈感之旅」下午茶。（圖片由相關機構提供）

香港嘉里酒店大堂茶座與法國護膚品牌「茶靈」合作，即日至4月30日推出「茶靈古樹普洱靈感之旅」下午茶，美點以森林古樹普洱茶葉入饌。鹹點備有鮑魚柚子蘿蔔絲沙律、羊肚菌松露糯米雞、蛋沙律包配茶葉鵪鶉蛋及魚子醬、桂花燉黑毛豬面頰肉等；甜點包括香桃醬及杏仁瑪德蓮貝殼蛋糕、士多啤梨罌粟籽慕絲配椰子杏仁榛子蛋白餅、梨香焦糖撻、楓糖沙巴翁意大利甜醬配栗子及焦糖松子，以及以普洱茶為主調，配奶油忌廉、冬日雜莓醬及法式李子醬的自家製鬆餅。隨餐可配咖啡或香茶。

惠顧下午茶可獲贈茶靈禮品乙份（包括茶靈經典香氛體驗裝7.5ml、茶花別針及茶靈森林古樹普洱茶），數量有限，送完即止。

「茶靈古樹普洱靈感之旅」下午茶@嘉里酒店

供應期：即日至2020年4月30日

供應時間：

周一至周五 下午2時半至5時半（無限添飲）

周六、周日及公眾假期 下午2時至6時（兩小時無限添飲）

價錢：兩位$638（另收加一服務費）

地址：紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓

查詢電話：2252 5237

網址：www.shangri-la.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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