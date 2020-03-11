漂白水家居消毒對寵物有冇害？獸醫提醒使用漂白水3注意　飼主防疫3貼士

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，不少人為防疫用稀釋漂白水為家居消毒，但有人擔心漂白水對寵物有害。中國（香港）獸醫學會會長、註冊獸醫蕭嘉和接受明報訪問表示，許多人擔心漂白水中的成分次氯酸鈉（sodium hypochlorite）對寵物有害，其實只要正確使用稀釋漂白水及做好清潔程序，一般1:49或1:99稀釋漂白水對寵物影響不大。蕭嘉和說明使用漂白水的注意事項，以及分享飼主防疫貼士。

使用漂白水3大注意事項：

1. 已稀釋的漂白水應在24小時內使用，不宜長期儲存。

2. 漂白水遇熱和光會分解，稀釋後宜倒進可遮光的瓶子並密封，否則有機會對寵物產生不良影響。

3. 正確使用稀釋漂白水清潔家居及物品後，先待約10分鐘，然後必須「過1次水」，以清水徹底洗淨及抹乾。在該10分鐘內，宜將寵物移往其他地方，避免牠們接觸到稀釋漂白水。蕭嘉和提醒，即使使用其他消毒劑清潔家居，之後都一定要過水，以清水徹底洗淨及抹乾，確保寵物安全。

飼主防疫3貼士

1. 飼主外出回家後，必須先清潔雙手，除去口罩及清潔服飾鞋履，再次洗手才可觸碰寵物。

2. 盡量避免帶寵物外出，如必須外出，宜縮短外出時間。

3. 帶寵物外出後，回家可用寵物專用清潔用品為寵物清潔四肢及身體。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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