【網上賞花】嘉道理農場3月開花品種：海邊馬兜鈴、紅杜鵑、紅花荷、紫丹、華重樓

雖然嘉道理農場暨植物園因新冠肺炎疫情關係暫停開放，但也可以網上賞花。（圖片由嘉道理農場暨植物園Kit Lee提供）

踏入3月春暖花開，又是賞花好時節！近日嘉道理農場暨植物園因新型冠狀病毒肺炎疫情暫停開放，園方特別提供現場圖片予明報讀者作網上賞花。3月開花的植物包括紅杜鵑、紅花荷、紫丹等。

海邊馬兜鈴（Aristolochia thwaitesii）

海邊馬兜鈴大多生長在廣東省沿海地區，在中國被列為易危物種，也是香港稀有及珍貴植物。花期是3月至5月，高約70厘米，花朵在地面上生長。花朵呈彎曲管狀，部分長有淺褐色長柔毛，能夠吸引昆蟲爬進花內。一旦昆蟲被困在內，花朵就會枯萎繼而裂開，花粉會黏附在被困的昆蟲身上，才釋放昆蟲，讓牠們傳播花粉。

紅杜鵑（Rhododendron simsii）

紅杜鵑常見於香港次生灌木叢的開揚山坡上，以及沿陰暗的多石小溪旁盛放。花期是12月至5月，其花朵呈朱紅色，全株有毒，葉及花毒性較大，吞食其植物的任何一部分都有可能導致中毒。

紅花荷（Rhodoleia championii）

紅花荷是常綠樹種，花期在2月至4月，從尼泊爾到不丹，中國和越南都能找到它的蹤影。葉片厚呈皮革狀，玫瑰紅色花朵令人賞心悅目，能夠抵受相對較低的溫度。

紫丹（Tournefortia montana）

紫丹屬攀緣灌木，纏繞較大的灌木和小喬木的莖能長至2米長。其螺旋形的白色和綠色小花長於樹枝的尖端。花期是3月至8月，它僅生長在中國東南部和越南北部的局部地區，在中國被列為易危物種，更列入《100種香港稀有及珍貴植物》一書中。

華重樓（Paris polyphylla）

華重樓是草本植物，生長在高海拔和高濕度的森林深處。該植物有兩層，下層包含了一輪葉片，上一層則帶有黃色和橙色的花朵。該物種在香港十分稀有，同樣被收錄入《100種香港稀有及珍貴植物》一書。

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