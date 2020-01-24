KAWS結合AR推嶄新藝術《EXPANDED HOLIDAY》 巨型COMPANION空降中環摩天輪

【KAWS x Acute Art《EXPANDED HOLIDAY》】設置COMPANION AR雕塑的地點：韓國首爾DDP東大門設計廣場（圖片由相關機構提供）

【KAWS x Acute Art《EXPANDED HOLIDAY》】設置COMPANION AR雕塑的地點：巴西聖保羅伊比拉布埃拉公園（圖片由相關機構提供）

【KAWS x Acute Art《EXPANDED HOLIDAY》】設置COMPANION AR雕塑的地點：法國巴黎羅浮宮（圖片由相關機構提供）

【KAWS x Acute Art《EXPANDED HOLIDAY》】設置COMPANION AR雕塑的地點：美國紐約時代廣場（圖片由相關機構提供）

【KAWS x Acute Art《EXPANDED HOLIDAY》】設置COMPANION AR雕塑的地點：美國紐約布魯克林博物館（圖片由相關機構提供）

【KAWS x Acute Art《EXPANDED HOLIDAY》】設置COMPANION AR雕塑的地點：澳洲墨爾本維多利亞國立美術館（圖片由相關機構提供）

【KAWS x Acute Art《EXPANDED HOLIDAY》】設置COMPANION AR雕塑的地點：英國倫敦千禧橋（圖片由相關機構提供）

【KAWS x Acute Art《EXPANDED HOLIDAY》】設置COMPANION AR雕塑的地點：香港中環摩天輪（圖片由相關機構提供）

【KAWS x Acute Art《EXPANDED HOLIDAY》】設置COMPANION AR雕塑的地點：香港中環摩天輪（圖片由相關機構提供）

【KAWS x Acute Art《EXPANDED HOLIDAY》】設置COMPANION AR雕塑的地點：日本東京涉谷十字路口（圖片由相關機構提供）

【KAWS x Acute Art《EXPANDED HOLIDAY》】設置COMPANION AR雕塑的地點：日本東京涉谷十字路口（圖片由相關機構提供）

【KAWS x Acute Art《EXPANDED HOLIDAY》】設置COMPANION AR雕塑的地點：日本東京涉谷十字路口（圖片由相關機構提供）

【KAWS x Acute Art《EXPANDED HOLIDAY》】設置COMPANION AR雕塑的地點：東非國家坦桑尼亞塞倫蓋蒂國家公園（圖片由相關機構提供）

【KAWS x Acute Art《EXPANDED HOLIDAY》】設置COMPANION AR雕塑的地點：東非國家坦桑尼亞塞倫蓋蒂國家公園（圖片由相關機構提供）

【KAWS x Acute Art《EXPANDED HOLIDAY》】設置COMPANION AR雕塑的地點：台北國立中正紀念堂（圖片由相關機構提供）

【KAWS x Acute Art《EXPANDED HOLIDAY》】設置COMPANION AR雕塑的地點：卡塔爾首都多哈的伊斯蘭藝術博物館（圖片由相關機構提供）

【KAWS x Acute Art《EXPANDED HOLIDAY》】設置COMPANION AR雕塑的地點：卡塔爾首都多哈的伊斯蘭藝術博物館（圖片由相關機構提供）

英國Acute Art藝術工作室與KAWS合作推出《EXPANDED HOLIDAY》，以嶄新形式展示KAWS創作的擴增實境（AR）藝術作品。（圖片由相關機構提供）

美國藝術家KAWS的作品一向大受歡迎。英國Acute Art藝術工作室與KAWS合作推出虛擬藝術《EXPANDED HOLIDAY》，以嶄新形式展示KAWS創作的擴增實境（AR）藝術作品，並透過應用程式（app）呈現，組成的3個部分包括1個公共藝術展覽和2個獨特版本。

KAWS x Acute Art《EXPANDED HOLIDAY》3大部分

·COMPANION （EXPANDED）公共藝術展覽

KAWS將12件巨型的COMPANION AR雕塑放置於非洲、亞洲、澳洲、歐洲、中東、北美洲及南美洲的主要城市和地標，包括香港的中環摩天輪，即日至3月26日可透過Acute Art app觀賞。

·Edition of 25 - COMPANION（EXPANDED）

25件1.8米長的KAWS AR雕塑作品會在Acute Art網站認購，每件售價為10,000美元 （約77,751港元）。買家可透過Acute Art app在不同地點將藝術作品放置、截取或記錄下來，作私人鑑賞或公開展示。

·Open Edition - AT THIS TIME（EXPANDED）

開放版本包括3款不同顏色、45厘米長的AR雕塑於Acute Art app發售作限時擁有及鑑賞，每次可限時保存藝術作品。

網址：www.acuteart.com

Acute Art app下載：[Apple] [Andriod]

整理：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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