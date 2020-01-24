KAWS結合AR推嶄新藝術《EXPANDED HOLIDAY》 巨型COMPANION空降中環摩天輪
文章日期：2020年03月13日
美國藝術家KAWS的作品一向大受歡迎。英國Acute Art藝術工作室與KAWS合作推出虛擬藝術《EXPANDED HOLIDAY》，以嶄新形式展示KAWS創作的擴增實境（AR）藝術作品，並透過應用程式（app）呈現，組成的3個部分包括1個公共藝術展覽和2個獨特版本。
KAWS x Acute Art《EXPANDED HOLIDAY》3大部分
·COMPANION （EXPANDED）公共藝術展覽
KAWS將12件巨型的COMPANION AR雕塑放置於非洲、亞洲、澳洲、歐洲、中東、北美洲及南美洲的主要城市和地標，包括香港的中環摩天輪，即日至3月26日可透過Acute Art app觀賞。
·Edition of 25 - COMPANION（EXPANDED）
25件1.8米長的KAWS AR雕塑作品會在Acute Art網站認購，每件售價為10,000美元 （約77,751港元）。買家可透過Acute Art app在不同地點將藝術作品放置、截取或記錄下來，作私人鑑賞或公開展示。
·Open Edition - AT THIS TIME（EXPANDED）
開放版本包括3款不同顏色、45厘米長的AR雕塑於Acute Art app發售作限時擁有及鑑賞，每次可限時保存藝術作品。
Acute Art app下載：[Apple] [Andriod]
整理：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）
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