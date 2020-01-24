Green Monday食譜：一個日本蕪煮出1湯1餸！蕪Potage·日本蕪炒甘筍猴頭菇
文章日期：2020年03月16日
煮素菜都可以煮得有創意！身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享2個純素食譜，教大家用1個日本蕪煮出1湯1餸。林雲中表示，蕪（日文：かぶ）是一種外形類似圓頭蘿蔔的野菜，一般可在日式超市買到，當造期為3至5月及10至11月。蕪含胡蘿蔔素、維他命C及鈣質，其葉和莖皆含營養價值，可以一起煮。
食譜1：蕪Potage（湯）
材料：（2至3人分量）
蕪 90克
薯仔 90克
無調整豆乳 250毫升
醬油 1茶匙
鹽 少許
精進出汁材料：（250毫升）
乾冬菇 2隻
昆布 1小塊
水 1000毫升
製法：
1. 將2隻乾冬菇及1小塊昆布，加水浸8小時，製成精進出汁（編按：湯底），備用。
2. 薯仔及蕪去皮切粒。
3. 將精進出汁加入薯仔及蕪，以中火煮5至7分鐘，加鹽。
4. 薯仔及蕪連同醬油及豆乳一起放入攪拌機攪拌，試味後即成。
食譜2：日本蕪炒甘筍猴頭菇
材料：（2至3人分量）
蕪 60克
甘筍 60克
調味猴頭菇 80克（可在專賣素食品店購買）
調味醬汁材料：
味醂風味調味料 1茶匙
醬油 1茶匙
水 1茶匙
素菇粉 少許（可在專賣素食品店或台灣食品店購買）
片栗粉 少許（可在日式超市購買）
製法：
1. 蕪去皮；甘筍洗淨切薄片備用。
2. 蕪的葉莖洗淨切粒，放入滾水煮10秒，隔水備用。
3. 猴頭菇煎熟備用。
4. 少許油下鑊炒蕪及甘筍，然後加入醬汁及蕪的葉莖再炒。
5. 加入猴頭菇，即成。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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