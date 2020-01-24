Green Monday食譜：一個日本蕪煮出1湯1餸！蕪Potage·日本蕪炒甘筍猴頭菇

林雲中是首個於日本考取精進料理課程證書的香港人。（圖片由受訪者提供）

林雲中表示，日本的蕪只是外形類似圓頭蘿蔔的野菜，但並非蘿蔔，一般可在日式超市買到。（圖片由受訪者提供）

精進料理師林雲中教大家用日本蕪煮出1湯1餸——蕪Potage及日本蕪炒甘筍猴頭菇。（圖片由受訪者提供／明報製圖）

煮素菜都可以煮得有創意！身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享2個純素食譜，教大家用1個日本蕪煮出1湯1餸。林雲中表示，蕪（日文：かぶ）是一種外形類似圓頭蘿蔔的野菜，一般可在日式超市買到，當造期為3至5月及10至11月。蕪含胡蘿蔔素、維他命C及鈣質，其葉和莖皆含營養價值，可以一起煮。

食譜1：蕪Potage（湯）

材料：（2至3人分量）

蕪 90克

薯仔 90克

無調整豆乳 250毫升

醬油 1茶匙

鹽 少許

精進出汁材料：（250毫升）

乾冬菇 2隻

昆布 1小塊

水 1000毫升

製法：

1. 將2隻乾冬菇及1小塊昆布，加水浸8小時，製成精進出汁（編按：湯底），備用。

2. 薯仔及蕪去皮切粒。

3. 將精進出汁加入薯仔及蕪，以中火煮5至7分鐘，加鹽。

4. 薯仔及蕪連同醬油及豆乳一起放入攪拌機攪拌，試味後即成。

食譜2：日本蕪炒甘筍猴頭菇

材料：（2至3人分量）

蕪 60克

甘筍 60克

調味猴頭菇 80克（可在專賣素食品店購買）

調味醬汁材料：

味醂風味調味料 1茶匙

醬油 1茶匙

水 1茶匙

素菇粉 少許（可在專賣素食品店或台灣食品店購買）

片栗粉 少許（可在日式超市購買）

製法：

1. 蕪去皮；甘筍洗淨切薄片備用。

2. 蕪的葉莖洗淨切粒，放入滾水煮10秒，隔水備用。

3. 猴頭菇煎熟備用。

4. 少許油下鑊炒蕪及甘筍，然後加入醬汁及蕪的葉莖再炒。

5. 加入猴頭菇，即成。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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