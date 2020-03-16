消委會報告：36款潤唇膏含潛在有害礦物油質　一文睇晒選購更精明

潤唇膏是不少人必備的物品，消委會測試市面45款潤唇膏，有36款樣本檢出潛在有害的礦物油物質，包括MOSH（短鏈礦物油飽和碳氫化合物）或MOAH（礦物油芳香碳氫化合物）。消委會表示，礦物油成分包括礦物油及石蠟等都是允許用於製造護膚品和化妝品的成分，但這些礦物油成分普遍含有不同結構、碳分子數量和分子量不同的礦物油碳氫化合物。如果潤唇膏或唇部化妝品含有這些礦物油碳氫化合物，日常使用無可避免會經由口服途徑攝入這些物質，最終有機會被腸道吸收，因此選購潤唇膏時記得留意。

MOSH構成健康風險 歐洲設兩大標準

德國聯邦風險評估研究所（BfR）建議，唇部護理產品中短鏈MOSH混合物（碳分子數量介乎C10至少於C25範圍）含量上限為5%。附圖表中共有5款潤唇膏超標。

歐洲消費者組織BEUC在2017年提出建議，認為潤唇膏中所含的長鏈MOSH（碳分子數量由C16至C35範圍）混合物應少於10%。附圖表中共有14款潤唇膏超標。根據歐盟食物安全局（EFSA）在2012年發表的意見書，長鏈MOSH可能會在體內脂肪組織、淋巴結、脾臟和肝臟等組織積存，若果從食物中攝取礦物油可對人體構成潛在健康風險。

MOAH或含致癌物質 未設定建議限值

MOAH是另一種存在於礦物油成分的物質，可能含有致癌物質，部分懷疑具有基因毒性和致癌性。BEUC建議，MOAH混合物的含量應該低於檢測極限，但未有設定任何建議限值。雖然單憑MOAH的數值不足以判別是否具致癌性，消委會仍建議潤唇膏產品生產商盡可能降低產品中MOAH含量，以保障消費者尤其是嬰幼兒的安全。

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文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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