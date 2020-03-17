眉Gel可直接畫眉？化妝師提醒：眉Gel常用於染眉、分量毋須多【有片示範】
文章日期：2020年03月17日
眉妝產品種類繁多，除了眉筆、眉粉和眉膏，近年眉Gel亦相當受歡迎。眉Gel是否跟眉筆、眉粉和眉膏一樣，可以用來畫眉？眉Gel本身有什麼作用？怎樣使用？Joman Wedding化妝師Kelly Lai話你知。
協調眉色與髮色
眉Gel外形一般與睫毛膏相似，都是由膏狀染色顏料及螺旋狀刷頭組成。眉Gel有助協調眉毛顏色與髮色，一般適合眉毛較多、較濃密或眉色較深，以及頭髮染了色的人。眉Gel通常用於染色，較少直接用來畫眉，用完眉粉畫眉後，可用眉Gel稍微修飾眉毛，每次使用分量不用太多，一般開蓋拿出刷頭已可塗抹整條眉毛，毋須重新沾取。
先逆毛刷 後順毛刷 效果更均勻
用完眉粉畫眉後，以眉Gel的螺旋狀刷頭逆着眉毛生長方向刷，讓整條眉毛沾上眉Gel，再順眉毛生長方向刷，有助染色效果更均勻。如果眉毛沾有太多眉Gel，可以趁眉Gel未乾時用眉刷輕輕掃開眉毛，帶走多餘的眉Gel。
圖、文、片：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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