金菇勿生吃！食安中心：李斯特菌或可致流產　孕婦應避吃生冷食物

金菇可以用作煮不同菜式，惟不宜生吃。食物安全中心（食安中心）昨日在facebook發文，稱透過食物事故監測系統，得知美國正回收一款可能受李斯特菌污染的金菇產品，經初步調查，受影響批次的產品暫未有本港進口商進口，惟食安中心在帖文講解李斯特菌對健康的影響，特別提醒市民尤其是孕婦，預防染上李斯特菌病的注意事項。

李斯特菌可傳染胎兒

李斯特菌病是一種傳染病，一般由進食受李斯特菌污染的食物引致。食安中心提醒，孕婦因為免疫系統在懷孕期間較弱，因而較易染上李斯特菌病，染病後或只有輕微類似流感的病徵，有時甚至毫無徵狀，但李斯特菌可通過胎盤傳染給胎兒，甚至有機會導致流產、早產、嬰兒出生時體重過輕、出現健康問題甚至死亡等嚴重併發症。

徹底煮熟食物立即食用

食安中心指出，一般煮食溫度已可殺死李斯特菌，但李斯特菌在低溫下仍能緩慢生長，食物長期存放在雪櫃或令李斯特菌繁殖。食安中心建議，新鮮烹調及徹底煮熟的食物應立即食用，容易變壞的食物應存放在4℃或以下的雪櫃內，避免交叉污染，以減低染病機會。孕婦應避免進食高風險食物如軟雪糕、未經巴士德消毒的芝士、即食凍肉、預先包裝的沙律及生吃海產等。

資料來源：食安中心facebook、《食物安全焦點》

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