Christian Louboutin紅底高跟鞋作品展 回顧30年經典創作【短片】
文章日期：2020年03月18日
法國鞋履設計師Christian Louboutin的簽名式紅底高跟鞋，享譽時裝界。設計師於法國巴黎鍍金門宮（Palais de la Porte Dorée）舉行30年個人作品回顧展，分享他多年的創作歷程及經典作品，展期至7月26日。展覽場地近日因新型冠狀病毒疫情而關閉，惟讀者仍可透過照片及短片欣賞設計師的經典鞋履。
這次展覽展出Christian Louboutin設計生涯中的多款鞋履，包括品牌早期製鞋過程、以熱帶水族館內色彩斑斕的魚作靈感而設計的金屬色皮革Maquereau高跟鞋，以及靈感來自展覽內「禁止訪客穿着高跟鞋」告示牌而設計的經典Pigalle高跟鞋等。
Christian Louboutin展覽：lexposition.christianlouboutin.com
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