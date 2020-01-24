氣炸鍋標榜少油暗藏風險！食安中心提醒：超過120°C高溫加熱產生致癌物

氣炸鍋是近年熱門的煮食用具，食物安全中心（食安中心）在facebook專頁提醒用家，氣炸鍋雖然用油較少，但當食物在超過120°C的高溫下加熱，便會產生致癌物丙烯酰胺。無論使用哪種方法煮食，溫度愈高、時間愈長，所產生的丙烯酰胺便愈多。

食安中心稱，氣炸鍋透過熱空氣圍繞食物循環流動來炸熟食物，烹調出食物味道與口感與傳統油炸相近。留意到近期韓國某消費者組織發表報告指出，以200°C氣炸的薯條含有大量可能致癌物丙烯酰胺，食安中心解釋，當食物在超過120°C高溫下加熱時，食物內天然存在的游離氨基酸天門冬酰胺與還原糖（例如葡萄糖及果糖）便會發生反應，形成丙烯酰胺。不少烘焙及煎炸食物例如薯條、薯片及餅乾，丙烯酰胺的含量都偏高。[詳情]

食安中心建議健康煮食貼士：

‧不宜以過高溫度，或過長時間烹煮食物。

‧在煎炸（包括氣炸）、烘焙、烤烘或燒烤時，食物煮至呈金黃色或淺黃色即可。

資料來源：食物安全中心facebook

文：黃詠賢 wywong@mingpao.com

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