Art Basel首個網上展覽！逾2000件藝術品免費睇

巴塞爾藝術展(Art Basel)舉辦首個網上展廳。左圖:Keith Tyson《Suspended Animation (Cyborg)》(2019);右圖:Mar de Amebas Bege《Sea of Amoebas Beige (from the Flags series)》(2018)(圖片由巴塞爾藝術展提供)