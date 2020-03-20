Art Basel首個網上展覽！逾2000件藝術品免費睇
文章日期：2020年03月20日
巴塞爾藝術展（Art Basel）香港展會早前因應新型冠狀病毒肺炎疫情而宣布取消，並由即日起至3月25日舉辦首個網上展覽。由現在起各位藝術愛好者可經官方網站或手機應用程式，登入網上展廳，欣賞逾2000件原定於香港展出、來自31個地方的234間藝廊的藝術品。
網上展廳重點展覽包括：藝廊Fergus McCaffrey的《Japan Is America》、卓納畫廊（David Zwirner）的《On Painting: Art Basel Online》及Jessica Silverman Gallery的Woody De Othello新作個展等。另外，世界畫廊（Galerie du Monde）、日本東京的Nanzuka及馬尼拉的Silverlens亦分別呈獻已故香港水墨藝術家唐家偉的作品、田名網敬一的動畫作品及已故菲律賓藝術家Santiago Bose的作品。
Art Basel網上展覽
日期：2020年3月20日至25日
Art Basel App下載：[Apple] [Andriod]
網上欣賞系列：
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