英國母親節：威廉凱特分享兩代親子照 喬治小王子母親節賀卡曝光
文章日期：2020年03月23日
英國肯辛頓宮（Kensington Palace）於昨日（22日）英國母親節在Instagram上載4張照片，向在新型冠狀病毒肺炎疫情籠罩下的民眾打氣，並為母親節送上祝福：「致新手媽媽和經驗豐富的母親們，以及無論是否能一起共度母親節的家庭，我們在這個艱難時刻惦記着你們。」
英國肯辛頓宮上載的4張照片中，第一張是凱特背着女兒夏洛特小公主往前衝，母女面露笑容，威廉王子在後方背着喬治小王子。第二張照片，是童年時的威廉王子和哈里王子，依偎在母親戴安娜身旁的舊照。第三張照片，是凱特母親Carole Middleton抱着嬰兒時期的凱特，母女外貌相似，猶如短髮版的凱特。第四張照片是喬治小王子送給媽媽的母親節賀卡，相信是喬治親手做的卡中，帶紅心圖案的花瓶插着3朵立體花。
另外，英國王室（The Royal Family）Instagram也上載英女王伊利沙伯二世於1951年與母親在街頭的合照，同樣於現時艱難時刻向民眾表達母親節的祝福。
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