家居簡易插花：淺色花系襯出春天氣息 花藝師推介碗豆花‧菊花‧洋牡丹
文章日期：2020年03月24日
春暖花開，是時候用鮮花為家居點綴生氣。花語J'Amour Florist花藝導師黃錦英表示，春天插花大多以淺粉色的花配以淺綠色的植物，為家中帶來春天的氣息和生機，她教路有三款簡單插花可在家中製作。
1. 碗豆花
準備淺粉和淺紫色的碗豆花各3支，配6支剛發芽的龍柳枝，簡單修剪花枝並放入花瓶內，有春暖花開、生機勃勃的感覺；亦可按個人喜好作調整。
2. 菊花
用不同顏色及品種的菊花，例如乒乓菊、雛菊、繡線菊，配以小量的尤加利葉或沙巴葉等襯草，使整體花卉更自然、顏色豐富。此造型需要用花泥。
3. 洋牡丹
用黃色及白色洋牡丹各3支、3支繡線菊、3支BB草，配以小量的尤加利葉或沙巴葉等襯草。黃錦英特意選出有花苞的洋牡丹花枝，有初春發芽、萬物復蘇的感覺。此造型需要用花泥。
家居插花3貼士
‧ 可隨意選用家中不用的茶杯作花瓶。
‧ 可購買插花專用的花泥，先修剪花泥的形狀，使其可放入已加水的花瓶中。讓花泥自然沉入水底吸滿水分後，將茶杯多餘的水分倒出，之後就可以把花枝插入花泥作固定。切勿用力將花泥按入水中，會令花泥外濕內乾，未能完全吸收水分。
‧ 花枝可長短不一，插花時注意主次分明及層次，並展現花的自然形態美。
編輯：黃詠賢 wywong@mingpao.com
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