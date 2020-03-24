家居簡易插花：淺色花系襯出春天氣息　花藝師推介碗豆花‧菊花‧洋牡丹

乒乓菊花語是圓滿長久的愛情。（圖片由受訪者提供）

【家居花藝】黃色及白色洋牡丹各3支、繡線菊3支、BB草3支，配以小量的尤加利葉或沙巴葉等襯草，特意選出有花苞的洋牡丹花枝，有初春發芽、萬物復蘇的感覺。（圖片由受訪者提供）

【家居花藝】用不同顏色及品種的菊花，例如乒乓菊、雛菊、繡線菊配以小量的尤加利葉或沙巴葉等襯草，使整體花卉更自然，且顏色豐富。（圖片由受訪者提供）

【家居花藝】淺粉和淺紫色的碗豆花各3支，配6支發芽中的龍柳，簡單修剪花枝並放入花瓶內，有春暖花開、生機勃勃的感覺。（圖片由受訪者提供）

春暖花開，是時候用鮮花為家居點綴生氣。花語J'Amour Florist花藝導師黃錦英表示，春天插花大多以淺粉色的花配以淺綠色的植物，為家中帶來春天的氣息和生機，她教路有三款簡單插花可在家中製作。

1. 碗豆花

準備淺粉和淺紫色的碗豆花各3支，配6支剛發芽的龍柳枝，簡單修剪花枝並放入花瓶內，有春暖花開、生機勃勃的感覺；亦可按個人喜好作調整。

2. 菊花

用不同顏色及品種的菊花，例如乒乓菊、雛菊、繡線菊，配以小量的尤加利葉或沙巴葉等襯草，使整體花卉更自然、顏色豐富。此造型需要用花泥。

3. 洋牡丹

用黃色及白色洋牡丹各3支、3支繡線菊、3支BB草，配以小量的尤加利葉或沙巴葉等襯草。黃錦英特意選出有花苞的洋牡丹花枝，有初春發芽、萬物復蘇的感覺。此造型需要用花泥。

家居插花3貼士

‧ 可隨意選用家中不用的茶杯作花瓶。

‧ 可購買插花專用的花泥，先修剪花泥的形狀，使其可放入已加水的花瓶中。讓花泥自然沉入水底吸滿水分後，將茶杯多餘的水分倒出，之後就可以把花枝插入花泥作固定。切勿用力將花泥按入水中，會令花泥外濕內乾，未能完全吸收水分。

‧ 花枝可長短不一，插花時注意主次分明及層次，並展現花的自然形態美。

編輯：黃詠賢 wywong@mingpao.com

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