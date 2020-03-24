野鳥叫聲好滋擾？家中有野鳥築巢怎麼辦？漁護署教你與鳥共處

在公園不時都聽到雀鳥的叫聲，如果家居或工作地方與野鳥為鄰，應如何與牠們相處？根據香港法例第170章《野生動物保護條例》，香港所有野生雀鳥包括牠們的巢及蛋都受到保護，任何人除按照特別許可證行事外，不可自行移走或取去野鳥的巢或蛋。綜合漁農自然護理署網站及嘉道理農場暨植物園facebook資訊，為大家解答遇到有關雀鳥的問題時處理的方法。

·家中有野鳥築巢？

大部分於市區繁殖的雀鳥主要在春天及夏天築巢繁殖，當幼鳥離巢後，鳥巢通常會被棄用。根據法例不可移走或取走鳥巢或鳥蛋，若有需要，可在鳥巢下面加裝托糞板、木兜或紙兜等，並經常保持清潔，減少鳥糞。

·野鳥叫聲滋擾？

野鳥發出鳴叫聲屬自然現象，每到繁殖季節，部分野鳥會發出特別響亮的鳴聲以吸引異性，這種情況於繁殖季節過後便會自然停止。可關上窗戶或使用耳塞，以減低因雀鳥鳴叫聲所產生的滋擾。

·發現落巢幼鳥怎麼辦？

遇上落巢的幼鳥，宜盡快遠離幼鳥，以免干擾親鳥引領幼鳥離開。如發現幼鳥所在位置不安全，可將幼鳥放在較高位置。如有需要，可致電1823通知漁護署跟進，切勿將野鳥帶回家飼養。

·可以餵飼野鳥嗎？

切勿餵飼野鳥。健康的野鳥都有能力自行覓食，餵飼野鳥會引起不同問題，包括長期餵飼不適合野鳥的食物會影響其健康；依賴餵飼的野鳥可能會日漸失去自行覓食的本能，減低在自然環境生存的能力；習慣餵飼的野鳥會對人類有較低警戒心，較易被捕獵或蓄意傷害等。

·被野鳥驅趕？

繁殖中的野鳥有時候會因為想保護鳥蛋或幼鳥，當有人類接近時顯得具戒備心，而且會飛近以嘴或腳輕碰路人以示驅趕。如遇上具戒備性的野鳥應盡快離開，但切勿奔跑，亦可以選擇使用其他路徑；另外，避免穿鮮色衣物，戴帽或打開雨傘也是好方法。

·防範雀鳥撞窗？

在窗戶貼上點狀圖形或使用防反光玻璃，有助減少雀鳥撞窗事件。

資料來源：漁農自然護理署、嘉道理農場暨植物園facebook

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