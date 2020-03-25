計劃一周買餸清單居家抗疫　專家教延長蔬菜肉類保鮮期

蔬菜或水果被收割後，僅存的呼吸作用仍繼續進行，並會產生二氧化碳和水分，由於水分凝聚在包裹蔬菜或水果的包裝袋內，若遇上較熱環境，令蔬菜周邊的細菌大量繁殖，蔬菜就更易腐爛。（資料圖片／明報製圖）

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，不少人為減低感染風險而減少外出，每次外出更購入數天至一星期的肉類及蔬菜。買餸選購食材時有何注意？食物如何存放才能保持新鮮？兩位專家話你知。

按蔬果不同保質期定煮食次序

中華廚藝學院中式廚務部總教導員（中菜－粵菜）陳啟漢建議，如果計劃購買一星期的餸菜，可以選擇不同種類、保質期有不同長短的蔬果。例如菠菜、菜心和白菜等容易腐壞的綠葉蔬菜可安排在1至3日內食用，西蘭花、南瓜、西芹等不易腐爛的蔬菜可安排在3至5日內食用。

水果方面，他建議購買存放期較長的橙、蘋果、火龍果等，而容易腐壞的莓類、提子及芒果等則要在短時間內食用。

綠葉蔬菜包廚房紙冷藏保乾爽

香港專業教育學院（柴灣）應用科學系講師陳子聰提醒，購買綠葉蔬菜（如菠菜、菜心、白菜等），切記不要買已噴水的蔬菜，宜選較乾爽的。回家後也不要沖洗蔬菜，先用廚房紙或紙袋包好放入雪櫃，保持蔬菜乾爽，減少細菌滋生，可存放3至4日。同時忌用膠袋包裹，否則會令濕氣或水氣焗住蔬菜，加速腐爛。

若發現購買過多蔬菜例如瓜果、菠菜等，需在短時間內食用，陳啟漢教路，可先放入冰格，此法至少可存放一星期，需要時才取出煮食。惟冰格溫度會影響蔬菜口感，取出後只可煮湯用，例如菠菜湯、羅宋湯等。

肉類先計好每餐分量分袋存放

至於肉類，陳啟漢表示冰鮮肉及新鮮魚可在1至2日內食用，也可購買鮮肉存放在冰格，至少可存放一星期甚至一個月。他教路把鮮肉存放在冰格前，先要預計好每餐所需分量，然後分成數包儲存。方法是將鮮肉鋪平，分成數份，用保鮮紙包好，每份如長方形薄片，分開擺放，方便儲存及解凍，需要時才取出來煮食。

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