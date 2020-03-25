東京迪士尼休園4大舞台騷限時公開　網上免費睇米奇米妮反斗奇兵表演

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，各國不少樂園設施都暫時關閉減少人群聚集。現正休園的日本東京迪士尼，於3月19、25及31日發放4項在東京迪士尼海洋及東京迪士尼樂園舉行的舞台表演片段，包括米妮與米奇、《反斗奇兵》、《超人特攻隊》等角色落力演出。大家即日起至4月30日可上網到東京迪士尼的官方YouTube頻道免費欣賞，坐在家中都可以感受到久違的歡樂氣氛！

東京迪士尼4項表演限時線上看

‧迪士尼海洋「Pixar Playtime」[睇片] [節目詳情]

‧迪士尼樂園「It's Very Minnie」[睇片] [節目詳情]

‧迪士尼海洋夜間表演「Fantasmic!」（將於3月25日發放）[介紹影片] [節目詳情]

‧迪士尼樂園「Lilo's Luau & Fun」（將於3月31日發放）[介紹影片] [節目詳情]

東京迪士尼網址：tokyodisneyresort.jp

東京迪士尼YouTube頻道：www.youtube.com/TDRofficialchannel

資料來源：東京迪士尼

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