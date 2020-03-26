急凍食材點處理？專家教路：雪櫃解凍最安全　辟雪味靠鹽或醋

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，為減少外出以減低感染風險，不少人都會留家煮食。處理急凍食材時有什麼要注意？香港專業教育學院（柴灣）應用科學系講師陳子聰及中華廚藝學院中式廚務部總教導員（中菜－粵菜）陳啟漢教大家安全解凍食材，以及除掉雪味的方法。

雪櫃解凍最佳 沖水解凍時間較快

陳子聰認為解凍食物，最重要是不要太心急。解凍方法有四種，分別是使用雪櫃解凍、流動的自來水解凍、微波爐解凍和室溫解凍。

陳子聰建議最安全是雪櫃解凍，即是將冰格的急凍肉放進雪櫃解凍一晚，解凍後肉質口感會較好，加上雪櫃溫度低於4℃以下，細菌較難滋生，解凍後建議在一至兩日內食用，但需要有計劃地進行。若需要在短時間内解凍，陳子聰認為可選擇用流動的自來水解凍，解凍後最好在2小時內食用，不建議放超過4小時。

微波爐解凍易受熱不均 室溫解凍易生菌

陳子聰表示，微波爐解凍容易令凍肉受熱不平均，可能出現表面受熱過度，但未能完全解凍的情況出現。他提醒，室溫解凍是最不建議的做法，由於室溫解凍需時，長時間處於25℃至30℃容易滋生細菌。根據食物安全中心建議，食物不宜放在室内超過4小時，若已放於室內超過5至6小時，細菌有可能快速滋生，不能安全食用。

雞豬用鹽辟雪味 海鮮用醋檸檬汁

食材解凍後如何辟除雪味？陳啟漢建議，雞肉、豬肉可用適量的鹽醃20分鐘，再沖水洗淨，即可除掉雪味；煮食時加入薑、葱、蒜等再調味，亦有助去除雪味。

陳啟漢認為牛肉解凍後，只需用鹽及胡椒調味即可。海鮮就可以用一大碗水及一匙羹醋或檸檬汁，除掉雪味及腥味。另外急凍蔬菜只需要浸水，回復原狀即可。

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