中醫食譜：菜乾薏米陳腎粥 利水消腫健脾胃
文章日期：2020年03月27日
食粥容易消化，能減少脾胃負擔。註冊中醫鄧蕙盈教煮菜乾薏米陳腎粥，利水消腫。菜乾有清熱潤肺、通利腸胃之用。鴨腎則可養胃生津，消食健脾。但留意薏米健脾胃、利水滲濕，孕婦不宜進食。
菜乾薏米陳腎粥
材料：（3-4人分量）
米 半碗
水 7碗
菜乾 100克
薏米 50克
鴨腎 3-4隻
瘦肉 4両
陳皮 1角
薑絲 適量
做法：
1. 米及薏米洗淨後，加1碗水浸約1小時。
2. 菜乾洗淨後，用清水浸30分鐘，夾起切成小段。
3. 瘦肉洗淨，切粒，汆水備用。鴨腎洗淨，切粒。
4. 陳皮洗淨，用暖水浸泡3-5分鐘，刮瓤。薑適量切絲，備用。
5. 米浸後毋須倒水，加入其餘食材及6碗水，用大火煮沸後轉為中小火，煮1至1.5小時。
6. 加入適量鹽調味，盛起即可。
【小貼士】白米可摻糙米煮粥，粥不宜煮太長時間，因煮得愈久，升糖指數愈高；以珍珠米煮粥味道更佳。
【中醫教路】：link.mingpao.com/48049.htm
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