中醫食譜：菜乾薏米陳腎粥　利水消腫健脾胃

食粥容易消化，能減少脾胃負擔。註冊中醫鄧蕙盈教煮菜乾薏米陳腎粥，利水消腫。菜乾有清熱潤肺、通利腸胃之用。鴨腎則可養胃生津，消食健脾。但留意薏米健脾胃、利水滲濕，孕婦不宜進食。

菜乾薏米陳腎粥

材料：（3-4人分量）

米 半碗

水 7碗

菜乾 100克

薏米 50克

鴨腎 3-4隻

瘦肉 4両

陳皮 1角

薑絲 適量

做法：

1. 米及薏米洗淨後，加1碗水浸約1小時。

2. 菜乾洗淨後，用清水浸30分鐘，夾起切成小段。

3. 瘦肉洗淨，切粒，汆水備用。鴨腎洗淨，切粒。

4. 陳皮洗淨，用暖水浸泡3-5分鐘，刮瓤。薑適量切絲，備用。

5. 米浸後毋須倒水，加入其餘食材及6碗水，用大火煮沸後轉為中小火，煮1至1.5小時。

6. 加入適量鹽調味，盛起即可。

【小貼士】白米可摻糙米煮粥，粥不宜煮太長時間，因煮得愈久，升糖指數愈高；以珍珠米煮粥味道更佳。

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