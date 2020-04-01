洋葱篇1：洋葱抗氧化增抵抗力　營養師：含蒜素助降膽固醇護心臟

洋葱常見於不同菜式，是很好配搭的食材，究竟洋葱有什麼益處？註冊營養師周詠苑接受明報網站訪問，講解洋葱的營養價值。

洋葱所含的營養素及營養價值

檞皮素：具抗炎作用

洋葱含有較獨特的營養素——檞皮素（Quercetin），檞皮素為抗氧化營養素，可幫助減低血管阻塞的風險。此外，檞皮素具抗炎作用，有助消炎殺菌及增強抵抗力，亦有助抑制體內微生物如病毒、病菌等生長，幫助預防慢性疾病如關節炎、心臟病、糖尿病等。

蒜素：助降膽固醇

蒜素為葱蒜類食物獨有的營養素，是食物氣味的來源，亦是抗氧化營養素，有助防止脂肪積聚在血管壁，減低血管阻塞及硬化的風險，保持血管彈性，幫助降膽固醇及維持心臟健康。蒜素亦有助降低一些經過加工及燒烤肉類的亞硝酸鹽，減低亞硝酸鹽在身體轉化成致癌物質，幫助減少患上胃癌、腸癌的風險。

寡糖：助維持大腸健康

洋葱含有寡糖，可幫助促進腸道內的益菌增生，減少壞菌生長，有助維持大腸健康，降低患上大腸癌的風險。

鉀質：助降血壓

洋葱與其他蔬菜一樣，含較高鉀質，有助降血壓。

洋葱營養含量 （中型黃皮洋葱，約150克）

鉀 219mg

纖維 2.6克

碳水化合物 14克（約等於1/3碗白飯）

糖 6.4克

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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