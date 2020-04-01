洋葱篇2：洋葱食過量或致胸口灼熱肚瀉　營養師提醒：每日最多食1個　糖尿患者慎吃

洋葱具抗氧化作用，有助降膽固醇及維持心臟健康，洋葱是否吃愈多愈好？註冊營養師周詠苑提醒，洋葱雖然益處多，但要留意進食分量。

糖尿腸胃敏感要注意食量

周詠苑指出，洋葱每日吃1個已足夠，洋葱的辣味重，食過量或會令胸口感到灼熱不適，亦有機會導致肚瀉。她提醒，洋葱算是較高糖的蔬菜，所含的糖分較高，糖尿病患者宜慎吃。腸胃較敏感的人亦要留意進食分量，洋葱中的寡糖會直入大腸，或容易導致肚脹、有胃氣、肚瀉等徵狀。

洋葱配烤肉助減致癌物

不少人愛吃燒烤BBQ，周詠苑建議，燒烤時若進食肉類可以配洋葱，洋葱除了可豐富味道，亦有助降低一些經過加工、燒烤肉類的亞硝酸鹽，幫助減少致癌物質。燒烤時可用錫紙包洋葱放在爐邊烤，注意時間不要烤焦。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

‧洋葱篇1：洋葱抗氧化增抵抗力 營養師：含蒜素助降膽固醇護心臟

‧薑黃抗氧化助抗炎！營養師提醒：孕婦·胃病·肝病·服抗凝血劑者勿亂食

‧西芹高纖通便·含鉀質防水腫 中醫提醒：吃太多易致腹瀉

‧紅橙黃綠番茄營養含量有不同？車厘茄纖維較高？營養師話你知

更多【營養師教路】：link.mingpao.com/49564.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm