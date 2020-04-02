清明節拜祭鮮花有講究　花店教路：忌選香氣濃太鮮色　黃菊白菊各有意思

今年清明節，在新型冠狀病毒疫情籠罩下，政府呼籲市民盡量分散在節日前後更長的日子拜祭先人。掃墓適宜選哪些鮮花？尚禮坊花店負責人李小姐教路，掃墓的鮮花顏色一般選素色白、黃、綠為主，代表對逝去者的尊敬與哀悼。

李小姐表示，客人掃墓大多買菊花為主。黃色菊花代表對逝者的思念；白色菊花寓意高潔高尚的品格，代表對逝去者的尊敬，表達哀思，寄望他們能保佑生者平安。如果是年紀很大的已故長者，選色方面可以混配紅色、粉色和紫色的花。

菊花以外 素色花之選

李小姐補充，其他顏色的菊花、白百合、太陽花、馬蹄蓮、白玫瑰等素色的花，有惋惜及懷念之意；康乃馨象徵女性偉大、真情、母愛，多用來拜祭已故的母親；而紫色勿忘我，有深深思念之意。

香氣過濃 對先人不敬

李小姐提醒拜祭忌買香氣過濃或太過鮮艷的花，會有不尊重先人的感覺。至於近年的後人往掃墓選花，也會根據逝者喜好選擇鮮花品種，不太拘泥於花語。

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