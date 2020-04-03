清明‧二十四節氣：古人未到清明已郊遊　中文系講師趣談清明兩詩詞

明日（4月4日）是二十四節氣的清明，今年受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，不少人都減少外出，不去掃墓。清明節時春意盎然，嶺南大學中文系講師、「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩分享與清明相關的兩首詩詞，並解釋詩詞的意思。

王維《寒食城東即事》

古時不少人未到清明節，在較早的寒食節已經外出遊玩，一展筋骨，去除春天的陰氣。唐代詩人王維的《寒食城東即事》，當中詩句提到當時的人，會於寒食節及清明節前後進行各種活動。節錄的四句詩句如下：

蹴鞠屢過飛鳥上，鞦韆競出垂楊里。

少年分日作遨遊，不用清明兼上巳。

意思：「蹴鞠」如現代的踢足球，男士們大腳踢飛是常有的事。女士們玩鞦韆，在鞦韆上展示美態，鞦韆擺動的幅度大，就會探出楊柳以外。年輕人分批出遊踏青，已經等不及清明節和上巳節的到來。

白居易《清明夜》

唐代詩人白居易的詩作《清明夜》則比較貼近現時的情況，表達清明節留在家中，獨自聽樂曲賞花，享受事物的情境。以下為《清明夜》詩詞：

好風朧月清明夜，碧砌紅軒刺史家。

獨繞回廊行復歇，遙聽絃管暗看花。

意思：清明時節的夜晚，微風伴隨月光，留在自己的家中，白居易曾為刺史，「刺史家」應指他的住家。他獨自在家中環繞的走廊踱步，時而步行時而休息，聽着遠處傳來的樂曲，在夜裏賞花。

文：何芍盈

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