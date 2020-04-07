網上紀錄片寶庫免費睇　新冠病毒‧設計‧環保題材包羅萬有

新型冠狀病毒全球疫情嚴峻，各地戲院暫時關閉，但安坐家中都可以繼續看紀錄片。網上有不少平台開放免費紀錄片和視頻，讓民眾在家抗疫期間觀賞，當中內容涉及新型冠狀病毒、社會運動和環保等。

錄像團體製作 逾5000部免費紀錄片

Films For Action是2006年在美國堪薩斯州成立的錄像團體，提供超過5000部紀錄片和視頻，內容以提倡公義、改變現狀為主題。線上大部分紀錄片是免費的，部分則須付費。網站內有「改變世界的100部紀錄片」特輯，近日也推出不少關於新型冠狀病毒的視頻。

推介《Manufacturing Consent: Noam Chomsky and the Media》，請來美國麻省理工學院語言學家Noam Chomsky，探討美國政治經濟及大眾傳媒如何影響意識形態。[詳情]

獨立製片人 開放設計三部曲

以《Design Trilogy》（設計三部曲）紀錄片成名的美國獨立製片人Gary Hustwit，在疫情期間每周免費開放一部紀錄片給公眾欣賞。3月31日至4月7日免費播放《Urbanized》，4月7日至14日預告播放《Rams》。

《Rams》是講述著名德國工業設計師Dieter Rams的紀錄片，Rams曾在德國家電製造商百靈牌（Braun）設計出許多經典產品。他的設計風格奉行「Less, but better.」的簡約理念，甚至影響了Apple產品設計風格的形成，著名Apple設計師Jonathan Ive曾表示他深受Rams的理念影響。[詳情]

網上欣賞系列：

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