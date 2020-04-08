洋葱篇3：洋葱生吃較有益？紫皮洋葱營養較豐富？營養師話你知

洋葱有益健康，生吃還是熟食較有益？市面上的紫皮洋葱、黃皮洋葱和白皮洋葱，有什麼分別？註冊營養師周詠苑話你知。

洋葱新鮮食最佳 外皮營養豐富

周詠苑表示，洋葱生吃熟食皆可，洋葱含的蒜素愈多，味道愈辣，因此不少人會將洋葱煮熟、水洗或冷藏處理，幫助減低辣味，但同時有機會令營養素流失，因此建議盡量新鮮進食。另外，洋葱外皮含較豐富的抗氧化營養素，建議在吃洋葱時可盡量保留較多外皮。

紫皮、黃皮、白皮洋葱比較

周詠苑稱，紫皮、黃皮和白皮洋葱各有特色。一般來說，紫皮及黃皮洋葱抗氧化營養素較豐富。

黃皮洋葱：含胡蘿蔔素，蒜素含量亦最豐富，味道最辣，可先稍微煮熟、水洗或冷藏處理再進食。

紫皮洋葱：含花青素，色澤較美，辣味較黃皮洋葱低，可以生吃，常用於製作沙律。

白皮洋葱：味道偏甜，辣味最少，蒜素含量亦較低。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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