洋葱篇4·營養師食譜：洋葱豬柳燜新薯　豬柳代替排骨更健康

營養師介紹洋葱豬柳燜薯仔，菜式以豬柳代替排骨，加上洋葱、甘筍和新薯，健康美味。（資料圖片／明報製圖）

洋葱用於不少菜式之中，註冊營養師周詠苑介紹洋葱豬柳燜薯仔，菜式以豬柳代替排骨，加上洋葱、甘筍和新薯，健康又美味。

洋葱豬柳燜新薯

材料（1至2人分量）：

豬柳 80克

新薯 2個

甘筍 1個

洋葱 半個

蒜頭 1瓣

水 半碗

油 1茶匙

豬柳醃料：生抽 1茶匙、白胡椒粉 1茶匙、生粉 半茶匙

製法：

1. 豬柳洗淨瀝乾，切成條，用醃料醃好，備用。

2. 新薯洗淨瀝乾，斜切件；甘筍去皮洗淨，瀝乾後斜切件，備用。

3. 洋葱去衣切粒；蒜頭去衣，刴碎成蓉，備用。

小貼士：洋葱可在烹煮前一晚先放到雪櫃，翌日拿出來切，有助減低切洋葱時刺眼致流眼水。

4. 燒熱鍋子，下油炒香蒜蓉，加入新薯、洋葱和甘筍炒至半熟後，放入豬柳炒至半熟，加水，蓋上鍋蓋，慢火燜至水快收乾，上碟即成。

小貼士：新薯在燜煮前可先用白鑊煎香，有助減低被燜爛的機會。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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