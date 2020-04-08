洋葱篇4·營養師食譜：洋葱豬柳燜新薯 豬柳代替排骨更健康
文章日期：2020年04月08日
洋葱用於不少菜式之中，註冊營養師周詠苑介紹洋葱豬柳燜薯仔，菜式以豬柳代替排骨，加上洋葱、甘筍和新薯，健康又美味。
洋葱豬柳燜新薯
材料（1至2人分量）：
豬柳 80克
新薯 2個
甘筍 1個
洋葱 半個
蒜頭 1瓣
水 半碗
油 1茶匙
豬柳醃料：生抽 1茶匙、白胡椒粉 1茶匙、生粉 半茶匙
製法：
1. 豬柳洗淨瀝乾，切成條，用醃料醃好，備用。
2. 新薯洗淨瀝乾，斜切件；甘筍去皮洗淨，瀝乾後斜切件，備用。
3. 洋葱去衣切粒；蒜頭去衣，刴碎成蓉，備用。
小貼士：洋葱可在烹煮前一晚先放到雪櫃，翌日拿出來切，有助減低切洋葱時刺眼致流眼水。
4. 燒熱鍋子，下油炒香蒜蓉，加入新薯、洋葱和甘筍炒至半熟後，放入豬柳炒至半熟，加水，蓋上鍋蓋，慢火燜至水快收乾，上碟即成。
小貼士：新薯在燜煮前可先用白鑊煎香，有助減低被燜爛的機會。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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